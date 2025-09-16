Một gia đình nghèo ở Gia Lai có 3 con học Y, làm bác sĩ, đạt Á vương và Á hậu

Sau đêm chung kết diễn ra vào tối 14/9, tại TP.HCM, những thông tin liên quan đến Hoa, Á hậu của Miss Grand Vietnam 2025 vẫn nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Một trong những gương mặt gây chú ý nhất chính là Á hậu 3 Đinh Y Quyên (đến từ Gia Lai). Không chỉ nổi bật với ngoại mà cô gái này còn gây chú ý khi là chị gái ruột của Á vương Mr World Vietnam 2024 Đinh Ta Bi.

Nhà có cả ba người đều học ngành y, đạt giải cao trong các cuộc thi nhan sắc.

Theo đó, trước khi đến với Miss Grand Vietnam 2025, Đinh Y Quyên (SN1996) là thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô sở hữu chiều cao lên đến 1m73, gương mặt khả ái, làn da trắng. Người đẹp tốt nghiệp ngành Y đa khoa tại trường Đại học Y Tây Nguyên, đang là bác sĩ da liễu.

Chị gái cả Đinh Thị Thuỳ Trang (SN 1993) cũng từng lọt top 10 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013. Cô từng tốt nghiệp Trường trung cấp y tế Gia Lai, sau đó học liên thông lên bậc đại học ngành Y đa khoa Trường ĐH Tây Nguyên và tốt nghiệp vào năm 2017.

Cô việc tại một phòng khám da liễu ở Gia Lai và hiện làm chủ của một cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp trong tỉnh.

Trong khi đó, Đinh Ta Bi (SN 2001) - em út cũng là Á vương Mr World Vietnam 2024. Chàng trai dân tộc H'rê cao 1,79 m, có gương mặt điển trai, nam tính với thân hình cơ bắp, khỏe khoắn.

Anh chàng từng trúng tuyển Học viện An ninh Nhân dân nhưng chọn Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, ngành Y Khoa; từng lọt top 5 cuộc thi Nam sinh Thanh lịch tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột nhờ tài lẻ hát, nhảy.

Tại Mr World Vietnam 2024, Đinh Ta Bi từng gây chú ý chia sẻ về hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả.

Theo đó, ba anh từng là bác sĩ, làm việc ở Khoa Da liễu Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, song không may mất sớm. Kể từ đó, mẹ Đinh Ta Bi một mình bươn chải đủ nghề từ làm vườn, chăn nuôi, buôn bán,… để nuôi 3 con khôn lớn.

Khi Ta Bi còn bé, gia đình anh sống ở một căn nhà cấp 4, chỉ được bao bọc bởi những miếng gỗ ván ép, thường xuyên ngập nước khi trời mưa, những ngày trời nắng, ánh sáng chiếu qua các khe hở của ngôi nhà.

Chính xuất phát đặc biệt này đã khiến chị em Ta Bi cố gắng hơn trong học tập và công việc. Mẹ Ta Bi cho biết các con luôn có ý thức giúp đỡ lẫn nhau, sống tốt để mẹ không phải lo lắng.

Khi lên thành phố đi học, Đinh Ta Bi ở trọ, làm thêm nghề người mẫu để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

