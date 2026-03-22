Một gia đình 4 người chết vì ung thư gan: Chuyên gia cảnh báo cách dùng đũa cực nguy hiểm, có 2 dấu hiệu phải vứt ngay

Đũa là dụng cụ ăn uống thông dụng, nhưng nếu sử dụng đũa không đúng cách, bạn có thể mắc ung thư bất cứ lúc nào! Tan Dunci, một y tá chuyên về độc chất học ở Khoa Độc chất học Lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Liên Hợp Quốc Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc) và được mệnh danh là "Mẹ đỡ đầu của phòng chống độc tố", đã chỉ ra rằng một gia đình ở Trung Quốc đại lục đã mắc ung thư gan do sử dụng đũa không đúng cách. Do đó, bà cảnh báo rằng nên vứt bỏ đũa ngay lập tức nếu chúng xuất hiện hai dấu hiệu.

Phát biểu trên chương trình "Những điểm y tế không hề phóng đại", bà Tan Dunci cho rằng, việc làm sạch và thay thế đũa rất quan trọng. Bà dẫn chứng một số trường hợp ở Trung Quốc đại lục, nơi có một gia đình mắc ung thư gan vì tiếp tục sử dụng đũa bị mốc, dẫn đến sự tích tụ "độc tố".

Nên vứt bỏ ngay đũa nếu chúng có bất kỳ một trong hai dấu hiệu sau đây

Sau đó, Tan Dunci cảnh báo rằng, nếu đũa có dấu hiệu nứt hoặc mốc dễ nhận thấy bằng mắt thường, chúng phải được vứt bỏ và thay thế ngay lập tức, vì bụi bẩn có thể dễ dàng bám vào các kẽ hở và nấm mốc có thể dễ dàng phát triển.

Hướng dẫn cách vệ sinh đũa đúng: Nên rửa từng chiếc đũa một

Tan Dunci cũng hướng dẫn cách rửa đũa đúng cách, bà nhấn mạnh rằng "bạn nên tự rửa đũa của mình", đặc biệt là đũa tre, vì đũa tre có các rãnh dọc và ngang, và bạn phải rửa từng chiếc một dọc theo các rãnh đó. Nếu không, nếu bạn "chà cả bó đũa", bạn sẽ không thực sự làm sạch được chúng.

Tan Dunci cũng nhắc nhở mọi người nên chọn đũa cẩn thận. Ví dụ, đũa melamine thông thường không chịu nhiệt và dễ bị biến dạng, vì vậy không thể ngâm trong lẩu hoặc canh đang sôi. Bản thân cô ấy sử dụng đũa làm bằng thép không gỉ 304.

Theo nghiên cứu, năm 2013, một gia đình bốn người ở Trung Quốc đại lục đã lần lượt qua đời vì ung thư. Các chuyên gia phát hiện ra rằng việc sử dụng lâu dài các dụng cụ nhà bếp bị mốc đã dẫn đến sự phát triển của aflatoxin, một chất gây ung thư nhóm 1. Việc hấp thụ chất gây ung thư này qua thực phẩm trong thời gian dài có thể dẫn đến ung thư.

Aflatoxin là một loại độc tố phát triển trên nấm mốc. Nó độc gấp 68 lần asen và gấp 10 lần kali xyanua. Nó cực kỳ có hại cho gan. Chỉ cần 1 miligam cũng đủ gây ung thư. Nó đã được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1.

Ngoài đồ dùng ăn uống, theo Trung tâm An toàn Thực phẩm Hồng Kông, aflatoxin phổ biến hơn ở các vùng nhiệt đới. "Môi trường có độ ẩm và nhiệt độ cao, cùng với việc thiếu xử lý và bảo quản đúng cách các loại cây trồng sau thu hoạch ở các nước đang phát triển, thường dẫn đến ô nhiễm các loại cây trồng như đậu phộng, ngô, ngũ cốc, hạt bông, các loại hạt có vỏ gỗ và một số loại gia vị.

Trung tâm An toàn Thực phẩm cho biết thêm rằng aflatoxin có khả năng chịu nhiệt và không dễ bị phá hủy ở nhiệt độ nấu nướng thông thường. Trung tâm nhắc nhở người dân nên bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát và loại bỏ thực phẩm nếu có dấu hiệu bị mốc.