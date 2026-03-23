Một dịch vụ tại ngân hàng sẽ bị dừng hoàn toàn từ 1/4, người dân đặc biệt chú ý

Từ ngày 1/4 tới đây, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng sẽ chấm dứt việc cho phép khách hàng sử dụng nickname đối với tài khoản thanh toán.

Theo đó, toàn bộ tên tài khoản của khách hàng cá nhân phải trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước, nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và an toàn trong giao dịch. Khi thực hiện thanh toán, ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra, hiển thị đầy đủ số tài khoản và tên tài khoản đúng theo đăng ký.

Trước đây, một số ngân hàng cho phép khách hàng đặt nickname, hay còn gọi là iNick, giúp dễ nhớ và cá nhân hóa tài khoản. Tuy nhiên, từ đầu tháng sau, dịch vụ này sẽ bị dừng hoàn toàn, báo Nhân dân đưa tin.

Tờ Thanh niên dẫn thông tin từ các ngân hàng cho biết, quy định trên không ảnh hưởng đến số dư và quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Số dư trong tài khoản vẫn được bảo toàn. Số tài khoản gốc và các tiện ích đi kèm cũng không thay đổi.

Thay vì dùng nickname, khách hàng sẽ dùng số tài khoản gốc (số tài khoản đã đăng ký với ngân hàng) để chuyển và nhận tiền. Tuy nhiên, khách hàng cần cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng để giao dịch không bị gián đoạn.

Không chỉ dừng lại ở việc chuẩn hóa thông tin, thông tư 30/2025 quy định, khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu tội phạm, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán phải thực hiện tố giác, báo tin cho cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo bằng văn bản tới Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, chi nhánh khu vực) và thông báo cho khách hàng về tình trạng xử lý tra soát, khiếu nại.

Trường hợp cơ quan chức năng kết luận không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết luận, các tổ chức phải phối hợp, thỏa thuận với khách hàng để xử lý kết quả tra soát và giải quyết khiếu nại, thông tin này được đăng tải trên tờ Dân trí.