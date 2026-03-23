Một dịch vụ tại ngân hàng sẽ bị dừng hoàn toàn từ 1/4, người dân đặc biệt chú ý

Duy Anh (tổng hợp) |

Từ đầu tháng sau, các ngân hàng sẽ chấm dứt việc cho khách hàng đặt nickname đối với tài khoản thanh toán theo quy định mới.

Từ ngày 1/4 tới đây, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng sẽ chấm dứt việc cho phép khách hàng sử dụng nickname đối với tài khoản thanh toán.

Theo đó, toàn bộ tên tài khoản của khách hàng cá nhân phải trùng khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc thẻ căn cước, nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và an toàn trong giao dịch. Khi thực hiện thanh toán, ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra, hiển thị đầy đủ số tài khoản và tên tài khoản đúng theo đăng ký.

Trước đây, một số ngân hàng cho phép khách hàng đặt nickname, hay còn gọi là iNick, giúp dễ nhớ và cá nhân hóa tài khoản. Tuy nhiên, từ đầu tháng sau, dịch vụ này sẽ bị dừng hoàn toàn, báo Nhân dân đưa tin.

Tờ Thanh niên dẫn thông tin từ các ngân hàng cho biết, quy định trên không ảnh hưởng đến số dư và quyền sử dụng tài khoản của khách hàng. Số dư trong tài khoản vẫn được bảo toàn. Số tài khoản gốc và các tiện ích đi kèm cũng không thay đổi.

Thay vì dùng nickname, khách hàng sẽ dùng số tài khoản gốc (số tài khoản đã đăng ký với ngân hàng) để chuyển và nhận tiền. Tuy nhiên, khách hàng cần cập nhật lại thông tin nhận tiền trên các nền tảng để giao dịch không bị gián đoạn.

Không chỉ dừng lại ở việc chuẩn hóa thông tin, thông tư 30/2025 quy định, khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu tội phạm, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán phải thực hiện tố giác, báo tin cho cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo cáo bằng văn bản tới Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, chi nhánh khu vực) và thông báo cho khách hàng về tình trạng xử lý tra soát, khiếu nại.

Trường hợp cơ quan chức năng kết luận không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết luận, các tổ chức phải phối hợp, thỏa thuận với khách hàng để xử lý kết quả tra soát và giải quyết khiếu nại, thông tin này được đăng tải trên tờ Dân trí.

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

