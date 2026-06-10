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Một công trình đã ngủ quên của Mỹ bỗng được "đánh thức" để thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Thùy Anh
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Công trình này dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào năm 2027.

Một nhà máy điện hạt nhân của Mỹ, vốn đã ngừng hoạt động từ lâu, đang tiến gần hơn đến kế hoạch khởi động lại vào năm 2027 sau khi nhận được hai sự ủng hộ quan trọng từ các cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang Hoa Kỳ đã chấp thuận yêu cầu của Constellation về việc chuyển nhượng quyền kết nối công suất 760 MW từ một nhà máy điện khác ở Pennsylvania sang tổ máy số 1 của nhà máy Three Mile Island cũ.

Lò phản ứng được gọi là Trung tâm Năng lượng Sạch Crane, đang được chuẩn bị để đưa vào hoạt động trở lại vào năm 2027.

Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang Hoa Kỳ đã chấp thuận yêu cầu của Constellation về việc chuyển nhượng quyền kết nối công suất 760 MW từ một nhà máy điện khác ở Pennsylvania sang tổ máy số 1 của nhà máy Three Mile Island cũ. Lò phản ứng, hiện được gọi là Trung tâm Năng lượng Sạch Crane, đang được chuẩn bị để đưa vào hoạt động trở lại vào năm 2027.

Hai tổ máy 380 MW tại Eddystone, được gọi là Eddystone 3 và 4, đã được lên kế hoạch đóng cửa vào năm ngoái.

Tuy nhiên, chúng vẫn hoạt động trực tuyến sau ngày ngừng hoạt động dự kiến để hỗ trợ độ tin cậy của lưới điện theo lệnh khẩn cấp do Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright ban hành.

- Ảnh 1.

Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (FERC) đã chấp thuận miễn trừ, cho phép Constellation loại bỏ các tổ máy Eddystone khỏi trạng thái Tài nguyên Công suất và cho phép chuyển nhượng quyền kết nối công suất của chúng. Quyết định này được FERC ban hành vào ngày 1 tháng 6.

Sự thúc đẩy về mặt pháp lý thứ hai đến từ NRC. Vào ngày 8 tháng 6, cơ quan này đã ban hành bản dự thảo đánh giá tác động môi trường và bản dự thảo kết luận không có tác động đáng kể (FONSI) để lấy ý kiến công chúng.

Hai tổ máy 380 MW tại Eddystone, được gọi là Eddystone 3 và 4, đã được lên kế hoạch đóng cửa vào năm ngoái.

Tuy nhiên, chúng vẫn hoạt động trực tuyến sau ngày ngừng hoạt động dự kiến để hỗ trợ độ tin cậy của lưới điện theo lệnh khẩn cấp do Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright ban hành.

Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang (FERC) đã chấp thuận miễn trừ, cho phép Constellation loại bỏ các tổ máy Eddystone khỏi trạng thái Tài nguyên Công suất và cho phép chuyển nhượng quyền kết nối công suất của chúng. Quyết định này được FERC ban hành vào ngày 1 tháng 6.

NRC mở đợt xem xét khởi động lại để lấy ý kiến công chúng

Sự thúc đẩy về mặt pháp lý thứ hai đến từ NRC. Vào ngày 8 tháng 6, cơ quan này đã ban hành bản dự thảo đánh giá tác động môi trường và bản dự thảo kết luận không có tác động đáng kể (FONSI) để lấy ý kiến công chúng.

Ủy ban Điều tiết Hạt nhân (NRC) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi xem xét các ý kiến nhận được trong thời gian lấy ý kiến công chúng kéo dài 30 ngày, đến hết ngày 8 tháng 7.

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Tags

Mỹ

năng lượng

điện hạt nhân

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