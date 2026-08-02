Một công trình của Việt Nam tiếp tục lọt top kiến trúc đẹp nhất thế giới năm 2026, đứng cùng loạt biểu tượng kinh điển toàn cầu như đền Taj Mahal, Kim tự tháp Giza...

Bảo tàng gốm Bát Tràng tiếp tục lọt vào Top 26 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới nên chiêm ngưỡng năm 2026 do tạp chí du lịch Time Out bình chọn.

Ảnh: Time Out

Tạp chí du lịch Anh Time Out vừa công bố 26 công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới nên chiêm ngưỡng trong năm 2026. Trong bản cập nhật danh sách mới này, tạp chí Time Out đã bổ sung thêm hai cái tên mới là The Barbican Estate - kiệt tác kiến trúc Brutalist tại London (Anh), và Bảo tàng SAN - phòng trưng bày nghệ thuật nằm trên đỉnh đồi ở Hàn Quốc.

﻿Đáng chú ý, bên cạnh những công trình kinh điển nổi tiếng toàn cầu như Kim tự tháp Giza (Ai Cập), đền Taj Mahal (Ấn Độ), nhà thờ Sagrada Família (Tây Ban Nha) hay nhà thờ Hallgrímskirkja (Iceland), Việt Nam tiếp tục có đại diện góp mặt trong danh sách với Bảo tàng gốm Bát Tràng, xếp ở vị trí thứ 17.

Bảo tàng gốm Bát Tràng chính thức khởi công xây dựng vào năm 2018 và đi vào hoạt động từ năm 2021. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất khoảng 3.700 m2 với diện tích sàn khoảng 3.300 m2.

Công trình được tạo hình từ 7 khối xoắn ốc khổng lồ, mô phỏng chiếc bàn xoay.

Tọa lạc trong khuôn viên Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, Bảo tàng gốm Bát Tràng nằm trên trục đường chính dẫn vào làng nghề, dọc kênh Bắc Hưng Hải và cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km.﻿

Công trình này gây ấn tượng bởi hình khối xoắn ốc độc đáo. Toàn bộ công trình được tạo hình từ 7 khối xoắn ốc khổng lồ, mô phỏng chiếc bàn xoay – công cụ quen thuộc của nghề gốm truyền thống. Các khối kiến trúc xếp chồng theo chiều xoáy, tạo nên cảm giác chuyển động liên tục, vừa mềm mại vừa vững chắc. Hình thái này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn hàm chứa ý niệm về quá trình “đất hóa thành nghệ thuật” – tinh thần cốt lõi của làng nghề Bát Tràng.﻿

Màu sắc công trình sử dụng gam đất nung, gợi liên tưởng đến đất sét và phù sa sông Hồng, vật liệu đã làm nên thương hiệu gốm Bát Tràng suốt nhiều thế kỷ.

Một góc không gian bên trong Bảo tàng gốm Bát Tràng.

Không gian bên trong giới thiệu lịch sử làng gốm Bát Tràng, quy trình chế tác gốm truyền thống, các bộ sưu tập gốm cổ và đương đại, đồng thời dành nhiều khu vực để du khách trực tiếp trải nghiệm nặn gốm, tham gia workshop và giao lưu với nghệ nhân. Chính sự kết hợp giữa bảo tồn di sản và trải nghiệm tương tác đã giúp công trình trở thành một trong những điểm đến nổi bật của Hà Nội trong những năm gần đây.﻿

Trước khi được Time Out vinh danh, Bảo tàng gốm Bát Tràng cũng từng giành Giải Vàng tại Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022–2023 nhờ cách kết hợp ngôn ngữ kiến trúc hiện đại với giá trị của một làng nghề truyền thống.