Một cơn đau răng, sáu đợt hóa trị: Lời cảnh báo lạnh sống lưng của người đàn ông 42 tuổi

Edd Vieira, 42 tuổi, đến từ Northamptonshire, Anh, bắt đầu cảm thấy cơn đau âm ỉ ở chiếc răng nanh bên trái khi đang thăm gia đình tại Bồ Đào Nha vào tháng 8 năm 2025.

Chỉ trong vài ngày, toàn bộ các răng phía trước và răng bên trái của anh bắt đầu đau và lung lay.

“Tôi nghĩ đó chỉ là sâu răng và tôi có thể trám răng là xong,” Vieira nói. “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng đó có thể là ung thư.”

Người đàn ông sau đó đến gặp một nha sĩ địa phương tại Bồ Đào Nha. Ảnh chụp X-quang cho thấy phía bên trái của hàm trên không còn xương.

Một lần chụp CT sau đó phát hiện một khối u đang phát triển trong hốc xoang của Vieira, lan xuống phía dưới mũi.

Ảnh chụp CT cho thấy Vieira bị mất nhiều răng.

Chẩn đoán đau lòng

Sau khi trở về Anh, các xét nghiệm tiếp theo xác nhận chẩn đoán đau lòng: u lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa giai đoạn hai, một dạng u lympho không Hodgkin phát triển nhanh, ảnh hưởng đến các tế bào bạch cầu.

Ảnh chụp X-quang cho thấy khối u đã “ăn mòn” xuyên qua xương hàm trên của anh, và ung thư đã bắt đầu lan xuống cổ.

Vieira cho biết: “Nếu tôi bỏ qua cơn đau răng đó, mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều. Tôi có thể đã mất răng, và ung thư có thể đã lan rộng hơn.”

Mô tả các triệu chứng của mình, anh nói: “Ban đầu chỉ là cơn đau âm ỉ ở răng nanh bên trái, sau đó răng phía trước và răng bên trái của tôi bắt đầu lung lay.”

“Tôi không thể xì mũi mà không thấy đau và nhận thấy một cục nhỏ cứng gần lỗ mũi bên phải – tôi không hề nhận ra nó có liên quan cho đến sau khi được chẩn đoán.”

Vieira sống cùng vợ, Mandy Vieira, 44 tuổi. Bà cho biết chồng mình luôn là “hình mẫu của sức khỏe tốt”, nên chẩn đoán gần đây là một cú sốc.

Edd Vieira chụp ảnh cùng vợ Mandy Vieira tại Bồ Đào Nha trước khi được chẩn đoán.

Bà nói: “Tôi hoàn toàn bị sốc, khóc rất nhiều. Edd thì vẫn giữ thái độ tích cực và chỉ nói: ‘Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này.’”

“Anh ấy luôn khỏe mạnh, chưa từng bị đau răng. Thật sự quá bất ngờ.”

Vieira bắt đầu hóa trị vào ngày 8 tháng 12 năm 2025 và hiện đã hoàn thành được một nửa trong tổng số sáu đợt điều trị.

Quá trình điều trị khiến ông phải chịu đựng nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng như buồn nôn dữ dội, mất ngủ, đau đầu, đau dạ dày, khó thở, hệ miễn dịch suy yếu và tình trạng mệt mỏi cực độ, đến mức có những ngày ông gần như không thể đi bộ quanh khu nhà.

Cặp vợ chồng cũng đang phải đối mặt với áp lực từ các cuộc hẹn ở bệnh viện, thu nhập bị giảm và các hóa đơn sinh hoạt hằng ngày, bà Vieira chia sẻ trên trang gây quỹ GoFundMe của họ.

“Thật quá sức khi mọi điều bạn đáng lẽ nên tập trung chỉ là việc hồi phục,” bà nói.

U lympho không Hodgkin tế bào B lớn lan tỏa ảnh hưởng đến khoảng 5.000 người ở Anh mỗi năm và phổ biến hơn ở nam giới. Mặc dù việc điều trị mang lại hy vọng thuyên giảm bệnh, nhưng quá trình điều trị có thể rất khắc nghiệt.

“Đừng bao giờ phớt lờ cơn đau răng, dù nhỏ đến đâu,” ông Vieira cảnh báo. “Bạn không bao giờ biết điều gì đang ẩn sau nó.”