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Một chút chủ quan là tăng 3kg dịp Trung thu, bí kíp ăn uống mà không sợ tăng cân ngày này: Chỉ cần nhớ "3 nhiều - 3 ít - 3 bỏ"

Minh Anh
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Thay vì kiêng hoàn toàn bánh Trung thu hay các món yêu thích, hãy áp dụng 9 nguyên tắc đơn giản dưới đây.

Bánh Trung thu, tiệc nướng, đồ ăn vặt, bia rượu... khiến những ngày đoàn viên dễ trở thành “mùa ăn uống” quá tay. Muốn ăn ngon mà vẫn kiểm soát cân nặng, hãy nhớ nguyên tắc “3 nhiều - 3 ít - 3 bỏ”.

Trung thu là dịp gia đình, bạn bè tụ họp, cùng thưởng thức bánh Trung thu, các món nướng, đồ ăn vặt và những bữa tối kéo dài. Khi thức ăn và đồ uống liên tục xuất hiện trên bàn, chúng ta rất dễ ăn nhiều hơn bình thường mà không nhận ra.

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Bánh Trung thu thường chứa nhiều đường và chất béo; các món nướng, chiên rán, thịt chế biến sẵn có thể giàu năng lượng; trong khi bia, nước ngọt lại bổ sung thêm năng lượng nhưng không tạo cảm giác no tương ứng.

Theo bác sĩ y học cổ truyền Chu Luật Đình (Châu Luật Đình), trong y học cổ truyền Trung Quốc, nhóm những thực phẩm này thường được mô tả là có cảm giác thèm ăn mạnh, thích món nhiều dầu mỡ, đậm vị và dễ ăn quá lượng cần thiết. Những người có đặc điểm này nên chú ý hơn đến khẩu phần trong các dịp lễ.

Nguyên tắc “3 nhiều - 3 ít - 3 bỏ” giúp ăn uống cân bằng hơn

Thay vì kiêng hoàn toàn bánh Trung thu hay các món yêu thích, hãy áp dụng 9 nguyên tắc đơn giản dưới đây.

3 NHIỀU: Rau quả - nước - vận động

Nhiều rau quả: Trong các bữa chính, tăng rau xanh, nấm, củ quả; có thể dùng trái cây phù hợp thay cho một phần bánh kẹo, đồ ăn vặt.

Nhiều nước: Ưu tiên nước lọc, trà không đường. Nếu đã ăn bánh hoặc món ngọt, càng nên hạn chế nước ngọt có đường.

Nhiều vận động: Duy trì lịch tập thông thường hoặc đơn giản là đi bộ, đi dạo sau bữa ăn, chơi cùng trẻ nhỏ... để tăng hoạt động trong những ngày nghỉ.

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3 ÍT: Đồ nhiều dầu mỡ - đồ ngọt - rượu bia

Ít đồ nhiều dầu mỡ: Hạn chế món chiên, thịt nhiều mỡ, thực phẩm chế biến sẵn. Nếu ăn đồ nướng, nên kết hợp với rau, nấm, cá, hải sản hoặc đậu phụ.

Ít đồ ngọt: Bánh Trung thu đã chứa đường và chất béo nên không nên ăn kèm quá nhiều bánh kẹo, trà sữa hoặc nước ngọt.

Ít rượu bia: Rượu bia có thể làm tăng lượng năng lượng của cả bữa tiệc. Nên kiểm soát lượng uống và xen kẽ với nước lọc.

3 BỎ: Ăn vô thức - ăn quá muộn - ăn bù

Bỏ ăn vô thức: Không vừa xem TV, lướt điện thoại vừa ăn bánh, kẹo hay đồ ăn vặt. Nên lấy một lượng vừa đủ ra đĩa thay vì ăn trực tiếp từ cả hộp hoặc túi.

Bỏ ăn quá muộn: Hạn chế thói quen sau bữa tối lại tiếp tục ăn bánh, đồ ngọt và đồ ăn vặt trong nhiều giờ.

Bỏ tâm lý ăn bù: Nếu hôm trước ăn nhiều, không cần nhịn đói hoặc bỏ bữa vào ngày hôm sau. Hãy trở lại chế độ ăn bình thường, cân bằng hơn.

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Ăn bánh Trung thu thế nào để không quá tay?

Không nhất thiết phải loại bỏ bánh Trung thu khỏi thực đơn. Điều quan trọng là khẩu phần và tổng lượng ăn trong ngày.

Có thể chia bánh thành những phần nhỏ, ăn lượng vừa đủ và hạn chế ăn cùng lúc với nước ngọt, trà sữa hoặc nhiều món tráng miệng khác.

Nếu đã ăn bánh, có thể giảm bớt các món ngọt khác trong ngày thay vì vừa ăn bánh vừa tiếp tục ăn thêm nhiều đồ ngọt.

Tiệc nướng, lẩu hay tụ họp vẫn có thể ăn ngon

Với những bữa ăn nhiều món, hãy ưu tiên rau, nấm và các thực phẩm ít dầu mỡ trước; ăn thịt với lượng vừa phải và hạn chế xúc xích, thịt xông khói cùng các loại sốt nhiều đường, muối.

Một mẹo đơn giản là ăn chậm và nghỉ giữa các lượt ăn. Khi đang trò chuyện, không nên liên tục gắp thức ăn chỉ vì món ăn vẫn còn trên bàn.

Nếu có nhiều món yêu thích, hãy chọn những món thực sự muốn ăn và lấy khẩu phần vừa đủ thay vì cố thử tất cả.

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Lỡ ăn nhiều một bữa, đừng nhịn đói ngày hôm sau

Sau một bữa tiệc nhiều năng lượng, không ít người có xu hướng bỏ bữa hoặc chỉ ăn rau để “bù”. Đây không phải cách cần thiết.

Thay vào đó, hãy trở lại nhịp ăn uống bình thường, ưu tiên rau củ, thực phẩm giàu protein, món hấp/luộc hoặc chế biến đơn giản; hạn chế đồ chiên rán, nhiều đường và chất béo. Đồng thời duy trì vận động như thường lệ.

Một bữa ăn nhiều không cần được “sửa sai” bằng một ngày nhịn đói.

Trung thu ăn ngon, vẫn giữ được sự cân bằng

Trung thu là dịp để tận hưởng những bữa ăn cùng gia đình, không phải thời điểm phải kiêng khem quá mức.

Thay vì tự đặt ra danh sách “cấm ăn”, hãy nhớ công thức đơn giản:

3 NHIỀU: Rau quả - nước - vận động

3 ÍT: Đồ nhiều dầu mỡ - đồ ngọt - rượu bia

3 BỎ: Ăn vô thức - ăn quá muộn - ăn bù

Chỉ cần kiểm soát khẩu phần, lựa chọn thực phẩm thông minh và duy trì vận động, bạn vẫn có thể thưởng thức bánh Trung thu và những món ăn yêu thích mà không biến vài ngày đoàn viên thành “mùa tăng cân” ngoài ý muốn.

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