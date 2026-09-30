Khoản nợ liên quan đến các dịch vụ tại sân bay.

Một máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Caspian Airlines (Iran) đã bị thu giữ tại sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) do khoản nợ dịch vụ mặt đất khoảng 3 triệu euro (88,4 tỷ VNĐ), tờ Tabnak đưa tin ngày 29/9.

Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh kê biên máy bay vào ngày 28/9, buộc hành khách phải rời khỏi máy bay, Majid Akhavan, người phát ngôn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran, cho biết.

Khoản nợ liên quan đến các dịch vụ tại sân bay. Chủ nợ là ACM Temsil Gozetim, một công ty cung cấp dịch vụ hàng không. Chiếc Boeing 737 bị thu giữ mang số đăng ký EP-KPB.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt khiến các hãng hàng không Iran ngày càng khó tiếp cận không phận và sân bay tại nhiều quốc gia.

Ngày 8/9, Bộ Tài chính Mỹ đưa 27 hãng hàng không Iran vào danh sách trừng phạt, bao gồm những hãng còn lại chưa bị áp các biện pháp tương tự. Động thái nằm trong chiến dịch gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran.

Ngày 21/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết toàn bộ các hãng hàng không Iran sẽ bị phong toả hoạt động trên phạm vi toàn cầu từ ngày 23/9.

Theo ông, các sân bay và doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu, dịch vụ hạ cánh hoặc vé cho máy bay Iran có thể đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp. Những biện pháp này có thể khiến các công ty ngoài Mỹ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ. Thời gian chuyển tiếp dành cho việc cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không Iran đã hết hạn ngày 23/9.

Oman, Azerbaijan và Georgia sau đó hủy các chuyến bay với Iran. Iraq cũng đóng cửa sân bay Najaf đối với các hãng hàng không Iran.Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đình chỉ toàn bộ chuyến bay do các hãng hàng không Iran khai thác.

Tuy nhiên, các chuyến bay giữa Iran với Thổ Nhĩ Kỳ và một số khu vực ở châu Á vẫn được duy trì.

Người đứng đầu sân bay quốc tế Imam Khomeini ở Tehran cho biết Thổ Nhĩ Kỳ chưa cấm các hãng hàng không Iran. Một số hành khách Iran cũng chuyển sang di chuyển bằng đường bộ qua Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia.

Caspian Airlines cho biết việc khai thác một trong các máy bay Boeing của hãng hiện bị hạn chế tạm thời do một vấn đề hành chính tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng đang tiến hành các thủ tục pháp lý và hành chính cần thiết để giải quyết vụ việc, đồng thời đã triển khai các biện pháp nhằm duy trì hoạt động của các chuyến bay.

Caspian Airlines được thành lập năm 1993, có trụ sở tại Tehran và hiện nằm trong danh sách các thực thể chịu lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.