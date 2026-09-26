Một bước tiến mới trong điều trị tim: Chuyên gia Việt lần đầu tiên công bố đồng thuận

Tại Vietnam Valves 2026, các chuyên gia tim mạch Việt Nam lần đầu công bố Đồng thuận về điều trị can thiệp sửa van hai lá qua đường ống thông.

Ngày 25-26/9, tại TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức Hội nghị khoa học Vietnam Valves 2026 dưới sự bảo trợ của Hội Tim mạch học Việt Nam và Hội Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam.

Bước sang năm thứ hai, hội nghị có 650 lượt đăng ký tham dự, với 37 phiên khoa học và 117 bài trình bày tại 3 khu vực chuyên môn. Điểm nhấn của hội nghị là công bố Đồng thuận chuyên gia về điều trị can thiệp sửa van hai lá qua đường ống thông.

Theo các chuyên gia, cùng với xu hướng già hóa dân số, bệnh van tim thoái hóa và các bệnh lý đi kèm ngày càng đặt ra nhiều thách thức trong điều trị. Những tiến bộ về chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật ít xâm lấn và can thiệp qua đường ống thông đang mở rộng thêm các lựa chọn cho người bệnh.

Các chuyên gia và đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng thuận được xây dựng nhằm thống nhất các nội dung liên quan đến đánh giá người bệnh, chỉ định và thời điểm can thiệp, tổ chức Heart Team, yêu cầu đối với trung tâm thực hiện cũng như theo dõi người bệnh sau thủ thuật.

Trước đó, tại Vietnam Valves 2025, các chuyên gia đã công bố Đồng thuận điều trị hẹp van động mạch chủ qua đường ống thông.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho rằng sự phát triển của công nghệ đang làm thay đổi tư duy điều trị bệnh van tim. Trong đó, mô hình đa chuyên khoa và Heart Team có vai trò quan trọng trong việc lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp với từng người bệnh.

Theo ông, việc xây dựng dữ liệu thực tiễn về bệnh van tim ở người Việt cũng cần được chú trọng, qua đó góp phần chuẩn hóa quy trình điều trị và bổ sung dữ liệu khoa học từ Việt Nam.

GS.TS.BS Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, đánh giá Đồng thuận là kết quả tổng hợp kiến thức, kinh nghiệm thực hành và sự thống nhất chuyên môn của các chuyên gia Việt Nam, hướng tới việc ứng dụng và tiếp tục hoàn thiện trên nền tảng khoa học, trách nhiệm nghề nghiệp và lợi ích người bệnh.

Tại hội nghị, 8 ca can thiệp van tim qua đường ống thông được truyền hình trực tiếp từ các trung tâm tim mạch trên cả nước. Các chuyên gia cùng phân tích quá trình lựa chọn người bệnh, lập kế hoạch can thiệp, thực hiện thủ thuật và xử trí các tình huống phát sinh.

Một trường hợp được điều trị bằng kỹ thuật can thiệp qua đường ống thông là người bệnh nữ 81 tuổi, ở Tây Ninh. Người bệnh có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính nặng, nhập viện cấp cứu vì khó thở và được chẩn đoán suy tim mất bù cấp trên nền hẹp hở van động mạch chủ mức độ nặng, nghi do thoái hóa.

Sau khi được điều trị nội khoa ổn định và hội chẩn, người bệnh được thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI). Sau can thiệp, người bệnh hết khó thở, không đau ngực và dự kiến xuất viện sau 4 ngày theo dõi.

Thông qua các hoạt động công bố đồng thuận, can thiệp trực tiếp, đào tạo thực hành và thảo luận đa chuyên khoa, hội nghị hướng tới thúc đẩy chuẩn hóa điều trị bệnh van tim và tăng cường kết nối giữa các trung tâm tim mạch.