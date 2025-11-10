Một bệnh viện thông báo tuyển dụng 268 viên chức

Ngày 10-11, theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đơn vị vừa có văn bản về tuyển dụng viên chức năm 2025.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có kế hoạch tuyển dụng 268 viên chức trong năm 2025.

Đợt tuyển dụng năm nay bao gồm 268 vị trí việc làm như bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, chuyên viên và điều dưỡng. Trong đó, riêng nhóm bác sĩ dành cho các ứng viên tốt nghiệp sau đại học và đại học, gồm các chuyên ngành hồi sức cấp cứu, ngoại khoa, tim mạch, thần kinh, nhi khoa, gây mê hồi sức, đa khoa…

Nhóm dược tuyển 7 người có bằng đại học dược; nhóm kỹ sư và chuyên viên các phòng ban như công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, tổ chức cán bộ, cơ sở hạ tầng - trang thiết bị y tế, khoa học - pháp chế, với yêu cầu trình độ đại học trở lên theo từng chuyên ngành. Nhóm điều dưỡng, kỹ thuật viên y học chẩn đoán hình ảnh là 173 chỉ tiêu.

Điều kiện dự tuyển gồm: Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú trong nước, đủ 18 tuổi trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn phù hợp và sức khỏe đạt loại I, II theo quy định. Riêng các ứng viên dự tuyển bác sĩ hạng III có trình độ sau đại học được xét tuyển mà không phải qua thi tuyển.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (Km số 5, phường Vinh Phú, Nghệ An) từ ngày 10-11 đến 9-12-2025. Thời gian tổ chức tuyển dụng dự kiến trong tháng 12-2025, nội dung ôn tập sẽ được đăng tải trên website bệnh viện từ ngày 18-11-2025

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An địa chỉ tại Km5, Đại lộ Lê Nin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Bệnh viện có quy mô 60 khoa, phòng, trung tâm, có 1.824 cán bộ, viên chức và người lao động. Trong đó, 1.492 viên chức, gồm 507 bác sĩ (1 Phó giáo sư, 13 tiến sĩ, 59 bác sĩ chuyên khoa II, 83 bác sĩ chuyên khoa I, 108 thạc sĩ, 23 bác sĩ nội trú và 220 bác sĩ đa khoa).