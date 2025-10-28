Một bệnh viện tại Việt Nam làm nên loạt kỳ tích "lần đầu tiên", khiến giới chuyên môn nể phục

Tối 27/10/2025, tại Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025 – giải thưởng uy tín tôn vinh các công trình khoa học – công nghệ xuất sắc, thành tựu “Ghép đa tạng từ người hiến chết não” của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã được xướng tên như một kỳ tích y học mang tầm vóc quốc gia, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm của nền y học Việt Nam.

Công trình do TS.BS Dương Đức Hùng – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các cộng sự thực hiện đã đánh dấu bước tiến mang tính đột phá của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng. Nhiều kỹ thuật ghép tạng tiên tiến đã được triển khai thành công, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ trong nước, khiến giới chuyên môn không khỏi khâm phục.

Loạt kỳ tích "lần đầu tiên" tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bệnh viện đã thực hiện thành công các ca ghép đa tạng phức hợp gồm: tim – gan, tim – phổi, gan – thận và tim – thận. Mỗi ca ghép đều tuân thủ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm tối ưu hóa cơ hội sống cho người bệnh và sử dụng hiệu quả từng tạng hiến quý giá.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã ghi dấu ấn với ca ghép gan-thận đồng thời đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 17/12/2019.

Ngày 15/2/2023, Bệnh viện đã ghi nhận ca ghép tim – thận đầu tiên tại Việt Nam cho bệnh nhân suy tim, suy thận giai đoạn cuối. Hiện, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh và có thể đạp xe đường dài – một minh chứng sống động cho kỳ tích y học này.

Tháng 10/2024, Bệnh viện Việt Đức tiếp tục ghi dấu ấn khi lần đầu tiên thực hiện thành công đồng thời ghép tim – gan cho bệnh nhân ở Việt Nam.

Tiếp nối thành công đó, ngày 13/8/2025, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục công bố ca ghép đồng thời phổi và tim đầu tiên tại Việt Nam.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đại diện bệnh viện nhận giải nhất.

Những thành công này mở ra dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong lĩnh vực ghép đa tạng, đồng thời đưa y học Việt Nam tiệm cận trình độ các trung tâm y học hàng đầu thế giới. Đây không chỉ là niềm tự hào của ngành y mà còn là bước tiến khiến cộng đồng khoa học trong và ngoài nước nể phục.

Mỗi trường hợp ghép đa tạng đều trải qua quy trình hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất từ chỉ định, kỹ thuật phẫu thuật đến chăm sóc sau ghép, đảm bảo an toàn tuyệt đối và nâng cao chất lượng hồi phục cho người bệnh.

Vượt lên trên giá trị khoa học, công trình còn mang trong mình ý nghĩa nhân văn sâu sắc: mỗi ca ghép thành công là một hành trình hồi sinh kỳ diệu – nơi sự ra đi của một người mở ra cơ hội sống cho nhiều người khác.

TS.BS Dương Đức Hùng xúc động chia sẻ: “Thay mặt cho kíp ghép tạng hôm nay được vinh danh, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới hai người thầy có dấu ấn đặc biệt trong sự phát triển của bệnh viện nói chung và lĩnh vực ghép tạng nói riêng, đó là Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Tùng và Phó Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách”.

Những năm gần đây, hoạt động ghép tạng tại Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, đánh dấu giai đoạn trưởng thành mới của y học nước nhà. Trong thành tựu chung ấy, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức giữ vai trò tiên phong, không chỉ dẫn đầu về số lượng và độ phức tạp của các ca ghép tạng mà còn tích cực chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho nhiều cơ sở y tế trong cả nước.