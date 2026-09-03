Một bệnh viện "chất lượng quốc tế, chi phí Việt Nam" khiến gia đình Việt kiều tại Đức phải đưa con về điều trị: Bệnh viện bậc nhất châu Âu ít có

Bệnh nhi 16 tuổi, quốc tịch Đức, có bảo hiểm y tế miễn phí tại quốc gia có nền y học phát triển bậc nhất châu Âu, nhưng gia đình vẫn quyết định đưa con về bệnh viện ở Việt Nam để thực hiện ca phẫu thuật sửa dị tật lồng ngực bẩm sinh.

Sinh sống và học tập tại Dresden (Cộng hòa Liên bang Đức), nam thiếu niên 16 tuổi không may mang trong mình dị tật lõm ngực bẩm sinh. Căn bệnh tiến triển từ từ theo thời gian và rõ rệt hơn khi bước vào độ tuổi dậy thì. Dù có đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm y tế tại Đức và đã tìm kiếm cơ hội điều trị tại các trung tâm y tế lớn ở bản xứ, gia đình vẫn nhận lại một thực tế: Dị tật này tại Đức rất ít gặp. Do số lượng bệnh nhân hiếm hoi, các bác sĩ tại trung tâm y tế lớn ở Đức cho biết trung bình phải 3 năm họ mới mổ một ca. Sự thiếu hụt về kinh nghiệm thực tế lâm sàng khiến đội ngũ y tế tại đây không đủ tự tin để nhận thực hiện ca phẫu thuật cho em.

Không chấp nhận rủi ro, người mẹ đã chủ động tìm kiếm các giải pháp tối ưu hơn trên Internet. Qua tìm hiểu, chị ngỡ ngàng nhận ra ngay tại quê nhà Việt Nam, trình độ y tế, hệ thống máy móc và đặc biệt là tay nghề của các bác sĩ chuyên khoa lồng ngực đã đạt những bước tiến rất dài. Chị quyết định liên hệ trực tiếp với bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để lên kế hoạch: Ngay khi con được nghỉ hè, hai mẹ con bay về Việt Nam để thực hiện phẫu thuật.

Hình ảnh dị tật lõm ngực bẩm sinh ở vùng xương ức của nam bệnh nhi 16 tuổi trước khi tiến hành phẫu thuật nâng ngực. (Ảnh: BV)

Bước vào "giai đoạn vàng" cuối cùng của độ tuổi điều trị

Theo các chuyên gia y tế, lõm ngực bẩm sinh là dị tật lồng ngực phổ biến nhất, gây mất thẩm mỹ, ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng và có thể chèn ép tim, phổi khi chuyển biến nặng.

PGS.TS Phùng Duy Hồng Sơn (Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng khoa ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết: "Đối với các bệnh lý dị dạng bẩm sinh lồng ngực, giai đoạn phẫu thuật tốt nhất là trong quá trình trẻ đang phát triển mạnh mẽ, cụ thể là từ 8 tuổi cho đến trước tuổi trưởng thành (khoảng trước 16 tuổi)". Nam bệnh nhi Việt kiều vừa vặn chạm mốc 16 tuổi, đây được xem là giai đoạn hợp lý cuối cùng để can thiệp nhằm đạt được hiệu quả nắn chỉnh khung xương tối ưu và giúp lồng ngực phát triển bình thường sau này.

Để giải quyết tình trạng này, phương pháp được lựa chọn là phẫu thuật Nuss - kỹ thuật điều trị lõm ngực bẩm sinh ít xâm lấn và tiên tiến nhất hiện nay. Dưới sự hỗ trợ của thiết bị nội soi, các bác sĩ sẽ đặt một thanh kim loại nâng xương ức bị lõm lên mà không cần cắt xương. Phương pháp này giúp kiểm soát tốt các biến chứng trong mổ, giảm thiểu tối đa tổn thương và giúp bệnh nhân bình phục nhanh chóng.

PGS.TS Phùng Duy Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng khoa ngoại Tim mạch và Lồng ngực chúc mừng nam bệnh nhi phục hồi tốt sau ca phẫu thuật. (Ảnh: BV)

Cải tiến kỹ thuật "đi từ bên trái": Đỉnh cao chuyên môn khẳng định vị thế

Lý giải về việc vì sao một bệnh viện tại Việt Nam lại trở thành "ngọn hải đăng" thu hút cả những người bệnh sinh sống tại các quốc gia phát triển, câu trả lời nằm ở kinh nghiệm lâm sàng khổng lồ và những cải tiến kỹ thuật mang tính đột phá.

Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là một trong những cơ sở có số lượng ca mổ dị tật lồng ngực lớn hàng đầu khu vực. Mỗi năm, trung tâm thực hiện từ 500 - 600 ca phẫu thuật dị dạng lồng ngực, trong đó riêng bệnh lý lõm ngực chiếm từ 300 - 400 ca. Số lượng ca bệnh lớn mang lại cho đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kinh nghiệm lâm sàng vô giá mà ngay cả các trung tâm lớn tại châu Âu cũng khó có được.

Không chỉ dừng lại ở việc áp dụng kỹ thuật Donald Nuss (Mỹ) tiêu chuẩn quốc tế, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trăn trở và cải tiến thành công kỹ thuật này để nâng cao tính an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Thay vì đưa thanh nâng đi vào từ phía bên phải như số đông các trung tâm trên thế giới vẫn làm, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chọn tiếp cận dưới hướng dẫn nội soi đi từ phía bên trái.

Giải phẫu học cho thấy, tim nằm ở bên trái và góc nhọn của tim nằm bên trái. Việc đi từ bên trái giúp tận dụng góc nhọn giữa màng tim và thành ngực, tạo thuận lợi tối đa khi bóc tách. Quan trọng hơn, hướng tiếp cận này cho phép phẫu thuật viên nhìn thấy toàn bộ quả tim ở phần bên trái qua camera nội soi, giúp kiểm soát hoàn toàn vùng nguy hiểm nhất khi luồn thanh nâng ngực, loại bỏ nguy cơ tổn thương tim.

Những công trình nghiên cứu, luận án tiến sĩ công bố kết quả thu được từ kỹ thuật cải tiến này trên các tạp chí y khoa uy tín thế giới của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chứng minh tính hiệu quả vượt trội. Đối với các ca dị tật phức tạp như vừa lồi vừa lõm phối hợp, bệnh viện còn áp dụng thành thạo kỹ thuật "sandwich" (bánh kẹp), đảm bảo tỷ lệ thành công của các ca phẫu thuật tại đây luôn tiệm cận tối đa.

Chất lượng quốc tế, chi phí Việt Nam

Bên cạnh yếu tố then chốt là chất lượng chuyên môn và tay nghề bác sĩ, một lợi thế không thể phủ nhận khiến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở thành điểm đến hấp dẫn của Việt kiều và người nước ngoài chính là chi phí.

Mặc dù trang thiết bị, vật tư y tế và quy trình điều trị đều được cập nhật theo các chuẩn mực khắt khe nhất của quốc tế, nhưng do mức chi phí sinh hoạt, chi phí xã hội và giá dịch vụ y tế tại Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với các nước phát triển như Đức hay các quốc gia Châu Âu, tổng chi phí cho một ca phẫu thuật tại đây vô cùng hợp lý và dễ tiếp cận.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng điều trị đẳng cấp quốc tế và chi phí tối ưu đã biến câu chuyện "vượt vạn dặm về Việt Nam trị bệnh" không còn là hiếm gặp, khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của nền y học Việt Nam trên trường quốc tế.