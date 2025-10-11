HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt người

Vân Du |

"Bác sĩ" Nguyễn Xuân Hưng dùng văn bằng không hợp pháp khi làm việc tại một phòng khám ở Cà Mau, đã khám và chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt bệnh.

Ngày 11-10, một lãnh đạo của Bảo Hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết vừa có báo cáo gửi đến ngành chức năng về việc "bác sĩ" Nguyễn Xuân Hưng sử dụng văn bằng không hợp pháp để hành nghề khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn.

Một "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt người- Ảnh 1.

Phòng khám nơi ông Hưng từng làm việc

Theo báo cáo, ngày 8-7, BHXH khu vực XXXII có công văn về việc rà soát hợp đồng và phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của ông Hưng. Từ đó, BHXH liên huyện Thới Bình - U Minh đã làm việc với Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn nhằm rà soát các thông tin liên quan đến "bác sĩ" trên.

Kết quả cho thấy, ông Hưng hành nghề khám, chữa bệnh từ ngày 25-1 đến ngày 11-5 và đã khám cho 4.544 lượt bệnh với tổng chi phí phát sinh trên 1,3 tỉ đồng.

Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ thì ông Hưng xin nghỉ việc tại phòng khám.

Bệnh viện thông tin việc bác sĩ vừa siêu âm vừa xem điện thoại
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại