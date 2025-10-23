Moscow phô diễn sức mạnh hạt nhân 1 ngày sau khi cuộc gặp Trump-Putin bị hủy bỏ: Tổng thống Nga nói gì?

Tờ The Moscow Times đưa tin, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giám sát cuộc tập trận lực lượng hạt nhân chiến lược thường kỳ vào ngày 22/10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin giám sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ đất liền, trên biển và trên không trong khi ngồi một mình trong Phòng Tình huống. Ảnh: Điện Kremlin

Các cuộc thử nghiệm bao gồm việc phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Yars từ Sân bay vũ trụ Plesetsk hướng đến bãi thử Kura ở vùng Kamchatka, Nga. Tên lửa này có tầm bắn lên tới 11.000 km.

Tuyên bố của Điện Kremlin cho biết một tên lửa đạn đạo Sineva cũng đã được phóng từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Bryansk ở Biển Barents, trong khi máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS đã thực hiện các vụ phóng tên lửa hành trình từ trên không.

"Tất cả các mục tiêu của cuộc tập trận đều đã đạt được đầy đủ", Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Putin khẳng định cuộc tập trận đã được lên kế hoạch trước.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Putin rằng các cuộc tập trận được thiết kế để thực hành "quy trình cho phép và triển khai vũ khí hạt nhân".

Theo The Moscow Times, Tổng thống Putin đã giám sát các cuộc tập trận lực lượng chiến lược tương tự vào tháng 10/2024 và tháng 10/2023.

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được phóng từ Sân bay vũ trụ Plesetsk trong một cuộc tập trận quân sự của lực lượng hạt nhân Nga. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Tờ Telegraph (Anh), cuộc phô diễn lực lượng của Nga diễn ra chỉ một ngày sau khi cuộc gặp dự kiến giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Budapest của Hungary để thảo luận về việc chấm dứt xung đột Ukraine bị hủy bỏ.

Ông Trump trước đây từng bày tỏ lo ngại sâu sắc về mối đe dọa chiến tranh hạt nhân, gọi đó là "mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại".

Theo Telegraph, cuộc gặp thượng đỉnh tại Hungary nhằm mục đích khởi động các cuộc đàm phán để đạt được lệnh ngừng bắn, nhưng đã bị hủy bỏ sau cuộc điện đàm "căng thẳng" giữa hai Ngoại trưởng Mỹ và Nga, Marco Rubio và Sergei Lavrov. Họ bất đồng về các nhượng bộ lãnh thổ và việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kyiv; cùng với việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga dùng "chiến thuật trì hoãn" để kéo dài cuộc chiến.

Telegraph đưa tin, vào ngày 22/10, quân đội Ukraine đã tấn công một nhà máy hóa chất quan trọng của Nga bằng tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh sản xuất. Nhà máy hóa chất Bryansk - nơi sản xuất thuốc súng, chất nổ và nhiên liệu tên lửa - đã bị tấn công trong một cuộc không kích kết hợp tên lửa và không quân.

Moscow từng cảnh báo phương Tây không cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa, mà Kyiv cho rằng có thể sử dụng hợp pháp để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 17/10, Tổng thống Trump cho biết ông chưa sẵn sàng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Kyiv - một động thái có thể củng cố năng lực tấn công tầm xa của Ukraine nhắm vào các mục tiêu của Nga.

Mặ dù trong những tuần gần đây, Tổng thống Mỹ đã tỏ ý sẵn sàng gửi tên lửa tầm xa cho Kyiv, nhưng đã thay đổi ý kiến vào ngày 17/10, nói rằng ông không muốn leo thang xung đột hoặc làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ.

"Tomahawk là vũ khí rất nguy hiểm", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trước cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky. "Điều đó có thể đồng nghĩa với leo thang. Tomahawk là một vấn đề lớn."

"Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể kết thúc cuộc chiến mà không cần phải nghĩ đến Tomahawk", ông Trump nói. "Chúng ta đang khá gần với điều đó."

Sự thay đổi đột ngột và rõ ràng của Tổng thống Trump diễn ra một ngày sau khi ông điện đàm với người đồng cấp Nga Putin, khi hai nhà lãnh đạo đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tại Budapest.

Tổng thống Mỹ cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra "trong vòng hai tuần", trước khi nó bị hủy bỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, Alaska, Mỹ, vào tháng 8/2025. Ảnh: Getty

Theo Telegraph, chỉ mới tháng trước, Tổng thống Trump dường như đã có một sự thay đổi lớn trong lập trường của mình về việc chấm dứt xung đột, nói rằng Kyiv có thể "giành lại toàn bộ Ukraine về hình dạng ban đầu", ám chỉ biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine.

Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022. Hiện tại, Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea phía nam mà Moscow đã sáp nhập vào năm 2014.