Lo ngại về thỏa thuận Trump-Putin, châu Âu nghĩ kế giúp Ukraine: Gói hỗ trợ 3 mũi nhọn, nhắm vào tài sản bị đóng băng của Nga

Tiêu điểm

Các đồng minh của Ukraine đang chạy đua để củng cố vị thế của Kiev trước thềm cuộc đàm phán giữa Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh lo ngại rằng hai nhà lãnh đạo có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tồi tệ, làm suy yếu toàn bộ châu Âu.

Bối cảnh

Sự cấp bách của các đồng minh của Kiev diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa thay đổi lập trường về cuộc chiến, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đóng băng cuộc xung đột, phân định theo các chiến tuyến hiện tại - chưa đầy một tháng sau khi ông đề xuất Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ. Những bình luận của ông đã làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể buộc Ukraine trao lãnh thổ cho Nga.

Các quan chức châu Âu cho rằng kết quả đó sẽ là một thảm họa, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với chính họ.

"Chúng tôi thấy những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine. Tất nhiên, tất cả những nỗ lực này đều được hoan nghênh, nhưng chúng tôi không thấy Nga thực sự mong muốn hòa bình", nhà ngoại giao hàng đầu của EU Kaja Kallas nói.

Dự kiến gói hỗ trợ 3 mũi của châu Âu

Ông Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ yêu cầu ông Trump cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ và rời đi "tay trắng".

Các nhà lãnh đạo châu Âu đặt mục tiêu thống nhất một gói hỗ trợ gồm 3 mũi nhọn, nhằm củng cố vị thế cho cho Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng.

Chiến lược này bao gồm tăng cường tài trợ và vũ khí cho Ukraine, đồng thời có các động thái nhằm vào nền kinh tế Nga bằng các biện pháp trừng phạt mới, theo các nhà ngoại giao và quan chức chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Brussels.

Bên cạnh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, các nước EU đang gần đạt được thỏa thuận về hai điểm quan trọng khác trong cam kết hỗ trợ của họ: vòng trừng phạt kinh tế thứ 19 nhằm vào ngân quỹ chiến tranh của Putin, và một cuộc "đột kích" vào các tài sản tài chính bị đóng băng của Nga để giải phóng khoảng 140 tỷ euro cho Ukraine.

Các nhà ngoại giao dự kiến ông Zelensky sẽ phát biểu trước các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Năm, trực tiếp hoặc qua video, để tập hợp sự ủng hộ.

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ kiên quyết ủng hộ Ukraine và tăng cường nỗ lực làm tê liệt cỗ máy chiến tranh của Nga.

(Theo Politico)