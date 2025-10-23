'Chương sử mới' trong đàm phán Thái Lan - Campuchia: Đề xuất xây tường biên giới 8,4 km gây chú ý

Tờ Khmer Times đưa tin, Phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới Hỗn hợp (JBC) giữa Thái Lan và Campuchia bắt đầu vào ngày 21/10 và kết thúc lúc 0:30 sáng 23/10, do Thái Lan đăng cai tổ chức tại Khu nghỉ dưỡng Maneechan, tỉnh Chanthaburi của nước này.

Phiên họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới Hỗn hợp (JBC) giữa Thái Lan và Campuchia đã được tổ chức tại tỉnh Chanthaburi, Thái Lan và hai bên đã ký biên bản cuộc họp. Ảnh: Khmer Times

Phát biểu tại lễ bế mạc, Lam Chea - Bộ trưởng Phụ trách Văn phòng Nhà nước về Biên giới, Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Campuchia-Thái Lan của Campuchia - cho biết phiên họp đã kết thúc thành công, phản ánh “tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau” giữa hai quốc gia láng giềng.

“Cả hai bên đã đạt được những kết quả tốt đẹp, đồng thời đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với đất nước và nhân dân hai nước. Những thành tựu hôm nay đánh dấu một chương sử mới hướng tới việc duy trì hòa bình trên biên giới chung của hai nước chúng ta”, ông Lam nói.

Ông nói thêm: “Chúng [những thành tựu trên] cũng góp phần xây dựng lòng tin và sự tin tưởng lẫn nhau trong các lĩnh vực khảo sát và phân định [biên giới] chung”.

Ông Lam bày tỏ sự tin tưởng rằng những kết quả đạt được sẽ là “nền tảng vững chắc để cả hai bên định hướng tương lai cho JBC”.

Về phần mình, Prasas Prasasvinitchai - Cố vấn Bộ Ngoại giao, cựu Đại sứ Thái Lan tại Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ Thái Lan-Campuchia của Thái Lan - cho biết cả hai phái đoàn đã tham gia vào các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng trong hai ngày qua.

Ông cho biết: “Đã đạt được tiến triển đáng kể trong việc loại bỏ một điều kiện tiên quyết không cần thiết đối với việc sửa đổi Điều khoản Tham chiếu (TOR) năm 2003, qua đó mở đường cho tiến độ tốt hơn trong công tác khảo sát và xác định đường biên giới đất liền chung của chúng ta.”

Ông Prasas nhấn mạnh rằng việc khảo sát và xác định ranh giới đất liền Thái Lan-Campuchia vẫn là “một nhiệm vụ phức tạp và mang tính kỹ thuật cao”.

“Công việc của chúng tôi ở đây không phải là lấy đi những gì thuộc về bên kia mà là tìm kiếm tiếng nói chung”, ông khẳng định.

Theo ông Prasas, phiên họp tiếp theo của JBC sẽ được Campuchia đăng cai tại tỉnh Siem Reap vào tháng 1/2026.

Thái Lan đề xuất xây tường biên giới từ mốc ranh giới số 52 đến 59, trải dài trên quãng đường 8,4 km tại huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi. Ảnh: EPA

Trong khi đó, tờ Bangkok Post đưa tin, một số người có mặt tại phiên họp cho biết kế hoạch xây tường biên giới do Thái Lan đề xuất là điểm nhấn trong phiên họp vừa diễn ra của JBC.

Các nguồn tin cho biết, phái đoàn Thái Lan đã thông báo cho phía Campuchia về kế hoạch xây tường biên giới thẳng nối liền các mốc ranh giới đã được hai bên thống nhất trước đó. Dự kiến việc xây dựng bức tường sẽ diễn ra từ mốc ranh giới số 52 đến 59, trải dài trên quãng đường 8,4 km tại huyện Pong Nam Ron, tỉnh Chanthaburi. Bức tường biên giới sẽ cao khoảng 3,5 mét và phải bền vững, lâu dài, có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập, phá hoại, tháo dỡ và vượt biên trái phép, dù là bị người đào hầm bên dưới hay trèo qua.

Các cuộc thảo luận tại phiên họp cũng đề cập đến dự kiến sửa đổi Điều khoản Tham chiếu (TOR) năm 2003, nhằm tích hợp công nghệ LiDAR (Phát hiện và Đo khoảng cách bằng Ánh sáng) cho mục đích lập bản đồ trên không. Đáng chú ý, phiên họp không thảo luận về việc phân định biên giới chính thức, các nguồn tin cho biết.

Theo Bangkok Post, kết quả phiên họp của JBC sẽ được báo cáo cho ban thư ký của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa Thái Lan và Campuchia để chuẩn bị cho phiên họp đặc biệt của GBC vào ngày hôm nay (23/10) tại Kuala Lumpur, Malaysia.

GBC xử lý các vấn đề an ninh biên giới do các Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì; JBC tập trung vào việc phân định ranh giới đất đai hợp pháp và kỹ thuật do các quan chức Bộ Ngoại giao chủ trì; còn Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) giữa Thái Lan và Campuchia xử lý việc quản lý và hợp tác biên giới khu vực, với sự tham gia của các chỉ huy quân sự.