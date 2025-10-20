Thủ tướng Hun Manet bác tin Campuchia nhượng lãnh thổ cho Thái Lan

Tờ Khmer Times ngày 20/10 đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã làm rõ lập trường của chính phủ nước này liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình đã được lên kế hoạch với Thái Lan trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Khmer Times

"Thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7/2025 chỉ tập trung vào các điều khoản và quy tắc nhằm ngăn chặn mọi hành vi thù địch tiếp theo", ông Hun Manet viết, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ được ký kết trong tương lai gần "sẽ thiết lập các điều kiện để tạo ra một môi trường mang tính xây dựng nhằm giải quyết xung đột và khôi phục quan hệ giữa hai nước chúng ta [Campuchia và Thái Lan]".

Ông Hun Manet nhấn mạnh rằng cả hai thỏa thuận đều không đề cập đến vấn đề lãnh thổ hay biên giới, đồng thời nhấn mạnh về chủ quyền của Campuchia. "Điều này không có nghĩa là Campuchia đã đồng ý từ bỏ các quyền hợp pháp đối với các vùng đất thuộc thẩm quyền của mình", ông nói.

Thủ tướng Campuchia cũng khẳng định rằng các vấn đề phân định biên giới vẫn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan (JBC), sẽ được giải quyết một cách chặt chẽ thông qua các thủ tục ngoại giao theo các hiệp ước và thỏa thuận hiện hành.

Thủ tướng Hun Manet trấn an người dân Campuchia rằng: “Campuchia không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào, bao gồm lệnh ngừng bắn hoặc hiệp định hòa bình sắp tới, có thể dẫn đến mất chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ hợp pháp”, đồng thời khẳng định chính phủ Campuchia “không bao giờ bỏ bê hoặc từ bỏ nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia”.