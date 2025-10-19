HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Campuchia tổng tấn công tội phạm mạng: Triệt phá 'ổ lừa tình – lừa tiền' quốc tế giữa thủ đô Phnom Penh

Duy Nguyễn |

17 người nước ngoài đã bị bắt ở trung tâm Phnom Penh sau khi cảnh sát Campuchia đột kích một địa điểm chuyên về "lừa đảo tình yêu".

Tờ Khmer Times đưa tin, Bộ Chỉ huy Thống nhất Hành chính Quận Chamkarmon, với sự điều phối pháp lý từ Phó Công tố viên Tòa án Thành phố Phnom Penh, vào ngày 17/10 đã tiến hành kiểm tra tòa nhà LH RESIDENCE tại quận Chamkarmon, Phnom Penh, Campuchia.

Campuchia tổng tấn công tội phạm mạng: Triệt phá 'ổ lừa tình – lừa tiền' quốc tế giữa thủ đô Phnom Penh- Ảnh 1.

Theo phát hiện sơ bộ của các chuyên gia, tòa nhà LH RESIDENCE (quận Chamkarmon, Phnom Penh, Campuchia) là sào huyệt của những đối tượng chuyên lừa đảo đầu tư, lừa đảo trực tuyến, lừa đảo tình yêu sang các quốc gia khác. Ảnh: Khmer Times

Trong quá trình kiểm tra địa điểm khả nghi nêu trên, lực lượng chức năng Campuchia đã bắt giữ 17 nghi phạm người nước ngoài, đồng thời tịch thu 109 máy tính, 1 màn hình và 103 điện thoại.

Theo phát hiện sơ bộ của các chuyên gia, tòa nhà này là sào huyệt của những đối tượng chuyên lừa đảo đầu tư, lừa đảo trực tuyến, lừa đảo tình yêu sang các quốc gia khác.

Campuchia tổng tấn công tội phạm mạng: Triệt phá 'ổ lừa tình – lừa tiền' quốc tế giữa thủ đô Phnom Penh- Ảnh 2.

17 người nước ngoài đã bị bắt tại địa điểm chuyên về "lừa đảo tình yêu". Ảnh: Khmer Times

Nghi phạm và bằng chứng hiện đã được bàn giao cho các cơ quan có thẩm quyền của Campuchia để thực hiện các thủ tục pháp lý.

Campuchia tổng tấn công tội phạm mạng: Triệt phá 'ổ lừa tình – lừa tiền' quốc tế giữa thủ đô Phnom Penh- Ảnh 3.

Trong quá trình kiểm tra địa điểm khả nghi nêu trên, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã tịch thu 109 máy tính, 1 màn hình và 103 điện thoại. Ảnh: Khmer Times

Theo Khmer Times, hoạt động kiểm tra này là một phần trong chiến dịch trấn áp lừa đảo công nghệ của Campuchia. Theo đó, các cơ quan chức năng trên khắp đất nước này sẽ thực hiện hành động pháp lý nghiêm khắc nhất nhằm xử lý tất cả các đối tượng liên quan đến gian lận công nghệ.

Theo Khmer Times

