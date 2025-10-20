Từ giấc mơ 150 năm đến 'Đường hầm Putin–Trump': Nga gọi tên Elon Musk trong siêu dự án, ông Trump nói gì?

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, Kirill Dmitriev - đặc phái viên về đầu tư của Tổng thống Nga và là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga (RDIF) - lần đầu tiên chia sẻ ý tưởng này lên mạng xã hội X vào ngày 16/10, hình dung ra việc kết nối Nga và Mỹ dưới Eo biển Bering bằng một dự án xây dựng đường hầm đường sắt và vận chuyển hàng hóa dài 112 km trong khoảng 8 năm, với chi phí 8 tỷ USD, do Moscow và "các đối tác quốc tế" tài trợ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được hỏi về ý tưởng xây dựng đường hầm nối liền hai quốc gia này trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 17/10, và ông Trump gọi đó là ý tưởng "thú vị".

Ông Trump cũng hỏi Tổng thống Ukraine Zelensky nghĩ gì về ý tưởng này, và ông Zelensky trả lời: "Tôi không hài lòng với ý tưởng này". Câu trả lời của Tổng thống Ukraine đã khiến phía Mỹ bật cười.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17/10. Ảnh: AFP

Theo Reuters, đặc phái viên Dmitriev - người đã góp phần khôi phục mối quan hệ Nga-Mỹ - đưa ra ý tưởng này sau khi Tổng thống Mỹ Trump có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp nhau tại thủ đô Budapest của Hungary để tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Trong bài đăng trên X, ông Dmitriev cho biết: "Giấc mơ về một tuyến đường sắt Mỹ-Nga qua Eo biển Bering phản ánh một tầm nhìn lâu dài — từ tuyến đường sắt Siberia-Alaska năm 1904 đến kế hoạch năm 2007 của Nga. RDIF đã nghiên cứu các đề xuất hiện có, bao gồm tuyến đường sắt Mỹ-Canada-Nga-Trung Quốc, và sẽ hỗ trợ phương án khả thi nhất."

Eo biển Bering rộng 82 km tại điểm hẹp nhất, ngăn cách vùng Chukotka rộng lớn và thưa thớt dân cư của Nga với bang Alaska của Mỹ. Ý tưởng kết nối hai vùng đất này đã có từ ít nhất 150 năm trước. Quần đảo Diomede bao gồm hai hòn đảo, một thuộc Nga và một thuộc Mỹ, nằm giữa eo biển, chỉ cách nhau 4 km.

Ông Dmitriev gợi ý rằng các công ty năng lượng lớn của Mỹ có thể tham gia vào các dự án của Nga ở Bắc Cực và đề xuất rằng đường hầm sẽ được xây dựng bởi The Boring Company - một công ty chuyên xây dựng đường hầm Mỹ thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk - từng là người ủng hộ ông Trump nhiệt thành.

Hình ảnh đồ họa mà Kirill Dmitriev - đặc phái viên về đầu tư của Tổng thống Nga và là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga (RDIF) - đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy tuyến đường mà đường hầm mới có thể đi qua. Ảnh chụp màn hình X

"Hãy tưởng tượng việc kết nối Mỹ và Nga, châu Mỹ và lục địa Á-Âu Phi bằng Đường hầm Putin-Trump - một đường hầm dài 70 dặm [112 km] tượng trưng cho sự thống nhất. Chi phí thông thường là hơn 65 tỷ USD, nhưng công nghệ của @boringcompany có thể giúp giảm xuống còn dưới 8 tỷ USD. Hãy cùng nhau xây dựng tương lai", ông Dmitriev viết trên X và gắn tên công ty Boring.

Theo Reuters, vẫn chưa có phản hồi công khai từ công ty của ông Musk.

Ngoài đường hầm, việc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng ở cả hai bên Eo biển Bering sẽ tốn kém rất nhiều. Hệ thống đường bộ và đường sắt hiện tại của Chukotka rất thưa thớt.

Ông Dmitriev cho biết kế hoạch xây dựng "Cầu Hòa bình Thế giới Kennedy-Khrushchev" bắc qua eo biển từng được đề xuất trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ông đã đăng kèm một bản phác thảo từ thời đó về tuyến đường mà nó có thể đi qua.

Đặc phái viên Kirill Dmitriev cho biết kế hoạch xây dựng "Cầu Hòa bình Thế giới Kennedy-Khrushchev" bắc qua eo biển từng được đề xuất trong thời Chiến tranh Lạnh. Ảnh chụp màn hình X

"RDIF đã đầu tư và xây dựng cây cầu đường sắt đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc. Đã đến lúc phải làm nhiều hơn nữa và kết nối các châu lục lần đầu tiên trong lịch sử loài người. Đã đến lúc kết nối Nga và Mỹ", ông Dmitriev nói.