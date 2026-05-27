Món quen thuộc trên bàn ăn Việt có thể đẩy lùi cao huyết áp

Anh Thư
Một nghiên cứu mới từ Anh đã chỉ ra "khắc tinh" của bệnh cao huyết áp mà nhiều người trong chúng ta có thể đang tiêu thụ hàng ngày.

Trong công trình vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Prevention & Health, nhà nghiên cứu Michael Metoudi từ King's College London (KCL - Anh) và các cộng sự chỉ ra rằng việc tiêu thụ đậu thường xuyên - đặc biệt là thực phẩm, thức uống từ đậu nành - sẽ giúp bạn phòng ngừa bệnh cao huyết áp.

Các món ăn, thức uống từ đậu nành và các loại đầu khác có thể góp phần đẩy lùi cao huyết áp - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Science Daily, nhóm nghiên cứu đã tiến hành một phân tích tổng hợp dựa trên 12 bộ dữ liệu từ các nghiên cứu sức khỏe ở Mỹ, Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp và Anh, với hàng trăm ngàn người tham gia.

Kết quả cho thấy so với những người tiêu thụ ít các loại đậu, những người tiêu thụ nhiều đậu có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp thấp hơn trung bình 16%.

Đặc biệt, những người tiêu thụ nhiều thực phẩm từ đậu nành - bao gồm sữa đậu nành, đậu phụ, tàu hũ, tempeh, natto... - có nguy cơ mắc bệnh này thấp hơn 19% so với những người tiêu thụ ít đậu nành.

Với mức tiêu thụ lên đến 170 g đậu nói chung mỗi ngày, mức giảm nguy cơ có thể lên đến 30%.

Theo các tác giả, hiệu ứng đặc biệt này là do đậu nành và các loại đậu khác như đậu Hà Lan, đậu xanh, đậu lăng... rất giàu kali, magiê và chất xơ, tất cả đều được biết đến với đặc tính giúp hạ huyết áp.

Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy quá trình lên men chất xơ hòa tan từ các loại đậu tạo ra các axit béo chuỗi ngắn có ảnh hưởng đến sự giãn nở mạch máu. Đặc biệt, hàm lượng isoflavone trong đậu nành được chứng minh là hỗ trợ làm hạ huyết áp.

Điều này có nghĩa là người đã mắc bệnh cao huyết áp cũng được hưởng lợi khi thêm đậu vào chế độ ăn, tất nhiên là phải đi kèm với việc tuân thủ điều trị.

