Món nước màu hồng hồng đang hot rần rần MXH: Làm từ loại lá dân dã có đầy ở Việt Nam, liệu có tốt như lời đồn?

Những ngày nắng nóng, mạng xã hội lại bước vào mùa của các món đồ uống tự làm. Sau trà mãng cầu, trà chanh giã tay, năm nay một cái tên được nhiều người nhắc đến là trà tắc tía tô. Điểm gây chú ý đầu tiên của món này nằm ở màu sắc. Ly nước có tông hồng hồng, tím nhẹ, nhìn khá giống đồ uống pha chế ở quán nhưng nguyên liệu lại rất bình dân.

Tía tô vốn không xa lạ với người Việt. Loại lá này thường xuất hiện trong rổ rau sống, bát cháo giải cảm, món ốc luộc, bún riêu hoặc các món ăn cần mùi thơm cay nhẹ. Khi đưa vào đồ uống, tía tô tạo cảm giác khá mới vừa có mùi thảo mộc, vừa hơi the, lại có thể tạo màu hồng tím tự nhiên khi gặp vị chua từ tắc hoặc chanh.

Tía tô có tác dụng gì hay?

Tía tô có tên khoa học là Perilla frutescens, thuộc họ bạc hà. Đây là loài cây được dùng rộng rãi trong ẩm thực và y học truyền thống tại nhiều nước châu Á. Các nghiên cứu tổng quan về tía tô ghi nhận loài cây này chứa nhiều hợp chất sinh học đáng chú ý như phenolic, flavonoid, anthocyanin, tinh dầu và đặc biệt là rosmarinic acid. Đây là cơ sở khiến tía tô được nghiên cứu trong nhiều hướng như chống oxy hóa, kháng viêm, kháng dị ứng, kháng khuẩn và hỗ trợ chuyển hóa.

Ở góc độ y học cổ truyền, tía tô thường được nhắc đến với vị cay, tính ấm, dùng trong một số trường hợp như cảm lạnh, ho, đầy bụng, khó tiêu hoặc ăn kèm thực phẩm tanh.

Trà tắc tía tô có thực sự tốt như lời đồn?

Câu trả lời là có điểm tốt, nhưng không thần kỳ.

Tuy tía tô có một số tác dụng nhất định với sức khỏe nhưng uống một ly trà tắc tía tô khó mà mang lại những công dụng như nhiều người ca ngợi: “thải độc”, “giảm viêm”, “chữa bệnh”.

Cách hiểu đúng hơn là trà tắc tía tô là một món nước thơm, đẹp mắt, dễ uống, có nguyên liệu tự nhiên và là lựa chọn thú vị hơn so với nhiều đồ uống ngọt công nghiệp. Nếu pha ít đường, uống vừa phải và xem như một món giải khát cho mùa hè. Còn nếu uống quá ngọt, uống liên tục hoặc tin vào những lời quảng cáo quá đà, món nước màu hồng này thậm chí có thể trở thành nguyên nhân gây tăng cân, nạp dư đường và làm mất đi ý nghĩa giải nhiệt lành mạnh ban đầu.

Dùng tía tô đúng cách như thế nào?

Cách hợp lý nhất là xem tía tô như một loại rau gia vị và nguyên liệu thảo mộc dùng ở mức vừa phải, thay vì coi đây là “thần dược”. Lá tía tô tươi có thể dùng trong bữa ăn hằng ngày, ăn kèm các món tanh, món nhiều đạm hoặc chế biến thành đồ uống như trà tắc tía tô.

Kkhi chọn các sản phẩm từ tía tô, nên ưu tiên loại có nguồn gốc rõ ràng, thành phần đơn giản, hạn chế sản phẩm pha nhiều đường, hương liệu hoặc quảng cáo quá đà về công dụng chữa bệnh.

Ngoài lá tía tô tươi để dùng chế biến món ăn hay để pha trà, người dùng hiện có thể tìm thấy nhiều sản phẩm tiện hơn như trà tía tô túi lọc, trà tía tô sấy khô hoặc bột tía tô. Đây là các lựa chọn phù hợp với người muốn dùng nhanh, dễ bảo quản, không cần sơ chế lá tươi. Một số sản phẩm từ tía tô để tham khảo như Trà tía tô hoa nhài cỏ ngọt ; Trà túi lọc cà gai leo tía tô Sadu ; Bột tía tô nguyên chất Goce ...