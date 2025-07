Món ngon "nhiều sắt hơn gan lợn", không thể thiếu trong mùa hè này, bạn sẽ thích mê khi ăn!

Mùa hè chính là thời điểm lý tưởng để thưởng thức hải sản, đặc biệt là các loại hải sản có vỏ luôn được thực khách yêu thích. Trong số đó, hấp dẫn nhất không gì bằng ốc móng tay, loài có hình dáng thon dài, vị ngọt thanh và thịt mềm ngon.

Dù là món ốc móng tay nướng trên chảo sắt ở các quán vỉa hè, hay ốc móng tay xào dầu hành quen thuộc trong bữa cơm gia đình, hương vị quyến rũ và kết cấu đặc biệt của nó đều khiến người ta thèm thuồng chảy nước miếng. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng ốc móng tay không chỉ ngon mà còn rất giàu dinh dưỡng, thậm chí còn được xem là “người bạn thần thánh” của những ai muốn giảm mỡ vào mùa hè!

Ốc móng tay là một loại hải sản hai mảnh vỏ phân bố rộng rãi ở các bãi bồi ven biển Việt Nam. Mùa hè là thời điểm thích hợp để ăn ốc móng tay, vì đây là thời điểm chúng tươi nhất. Bởi vì nó rất giàu polysaccharides, không chỉ có vị ngọt mà còn làm tăng thêm hương vị đậm đà. Ngoài ra, trong số nhiều loại hải sản, ốc móng tay vẫn rất bổ dưỡng, đặc biệt phù hợp với nhu cầu theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh của con người hiện đại.

1. Ít chất béo và ít calo

Khi nói đến các loại thực phẩm từ thịt có tác dụng giảm cân, mọi người thường nghĩ đến ức gà, đây là thành phần tiêu biểu của loại thịt ít chất béo và ít calo. Trên thực tế, ốc móng tay không hề thua kém ức gà về mặt này.

Về hàm lượng chất béo, ức gà chứa 1,9 gam trên 100 gam, trong khi ốc móng tay chỉ chứa 0,3 gam. Nó cũng cực kỳ ít calo, chỉ 40 kcal/100 gam. Phần ăn được của một con ốc móng tay thông thường là khoảng 6 gam. Ngay cả khi bạn ăn 20 con, lượng calo bạn tiêu thụ cũng ít hơn một quả táo, và chỉ bằng khoảng 1/3 ức gà; lượng chất béo bạn tiêu thụ không quá 1 gam.

Điều này có nghĩa là mọi người đều có thể thưởng thức vị ngon của ốc móng tay mà không phải lo lắng về việc tiêu thụ quá nhiều chất béo và calo, và không có "cảm giác tội lỗi" khi khoe khoang trong khi giảm cân.

2. Chứa protein chất lượng cao

Ốc móng tay rất giàu protein, với hàm lượng protein là 7,3g/100g, và thành phần hợp lý của các axit amin thiết yếu, khiến chúng trở thành nguồn protein động vật có vỏ chất lượng cao. Mặc dù hàm lượng protein không cao bằng ức gà (24,6g/100g) , nhưng lại ít chất béo và calo. Nếu bạn muốn có lượng protein tương đương với ức gà, bạn có thể ăn 340g thịt ốc móng tay (khoảng 57 con).

Điều quan trọng là ở lượng tiêu thụ này, sự chênh lệch calo giữa hai loại không nhiều, vì vậy bạn có thể thoải mái thưởng thức. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các axit amin tự do trong ốc móng tay chủ yếu là alanine, glycine và arginine. Glycine và alanine mang lại cho ốc hương vị ngọt ngào, trong khi arginine có thể làm tăng thêm hương vị đậm đà.

3. Nguồn bổ sung canxi và sắt “báu vật”

Ốc móng tay có hàm lượng canxi và sắt cao. Hàm lượng canxi cao hơn sữa, ở mức 134mg/100g, và cũng cao hơn trai, nghêu, sò huyết và hàu. Đối với hàm lượng sắt trong ốc móng tay, thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Theo dữ liệu trong Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc, hàm lượng sắt trong ốc móng tay cao tới 33,6mg/100g, cao gấp 1,5 lần, 3,9 lần và 22,4 lần so với hàm lượng sắt trong gan lợn, tiết lợn và thăn lợn.

Điều này có nghĩa là chỉ cần ăn 10 con ốc móng tay là có thể đáp ứng nhu cầu sắt của một phụ nữ trưởng thành trung bình trong một ngày. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng của các loài ốc móng tay khác nhau lại khác nhau.

Ngoài hai khoáng chất canxi và sắt, ốc móng tay còn chứa hàm lượng kẽm, kali, magiê và selen dồi dào.

4. Giàu axit béo bão hòa

Hàm lượng axit béo trong ốc móng tay là 0,2g, chiếm 67% tổng lượng chất béo, trong đó axit béo bão hòa, axit béo không bão hòa đơn và axit béo không bão hòa đa lần lượt là 43,3%, 18,5% và 33,6%. Hàm lượng DHA và EPA lần lượt là 20,4mg/100g và 9,4mg/100g. Hàm lượng axit béo không bão hòa đa cao có thể làm tăng đáng kể hương vị và phản ánh độ mọng nước của cơ.

Từ những điều trên, chúng ta có thể thấy rằng giá trị dinh dưỡng của ốc móng tay không nên bị đánh giá thấp. Với những ưu điểm là canxi cao, sắt cao, chất béo thấp và calo thấp, nó đã trở thành lựa chọn lý tưởng để bổ sung dinh dưỡng trong quá trình giảm mỡ. Nó thực sự là một người bạn đồng hành tự nhiên để giảm mỡ!

Lưu ý khi ăn ốc móng tay

Mặc dù ốc móng tay rất ngon và bổ dưỡng, chúng ta cần biết cách ăn ốc đúng cách và những điều cấm kỵ đối với một số nhóm người đặc biệt.

- Cẩn thận với ốc chưa nấu chín: Ốc chưa nấu chín tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn. Không chỉ có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng mà còn có thể mang theo các tác nhân gây bệnh như Vibrio parahaemolyticus và norovirus. Vì lý do an toàn, nên nấu chín ốc thật kỹ trước khi ăn. Khi nấu, ốc chín khi thịt chuyển từ trong suốt sang đục màu trắng sữa và vỏ mở hoàn toàn.

- Người bị bệnh gút nên ăn uống thận trọng: Ốc móng tay có hàm lượng purin tương đối cao, không tốt cho người bị axit uric cao và bệnh gút. Tốt nhất nên ăn ít hoặc không nên ăn.

Nguồn và ảnh: Healthline

Mỹ Diệu