Món ăn Việt Kai (EXO) rất mê

Không chỉ ngon miệng khiến nam thần tượng Kai (EXO) mê mẩn đến mức tự học cách chế biến, món cơm quen thuộc này của người Việt còn có nhiều giá trị dinh dưỡng lẫn sức khỏe ít ai ngờ đến.

Trong những món ăn Việt chinh phục sao Kpop, cơm sườn có câu chuyện khá đặc biệt với Kai (EXO). Sau khi thưởng thức món ăn này trong một lần đến Việt Nam, nam ca sĩ yêu thích đến mức tiếc nuối vì không thể thường xuyên quay lại chỉ để ăn món khoái khẩu do lịch trình bận rộn. Kai còn tìm cách tự đưa hương vị ấy vào căn bếp của mình tại xứ sở kim chi.

Kai (EXO) mê cơm sườn Việt Nam đến nỗi cùng đầu bếp tự tạo ra phiên bản của riêng mình

Tháng 7/2018, trong chương trình trực tuyến Star Road (Hàn Quốc) Kai thử sức làm đầu bếp và học chế biến cơm sườn nướng cùng bếp trưởng nhà hàng SMT Seoul. Món ăn do anh thực hiện mang tên Kai BBQ Bowl, còn gọi là Kai Com Suon, lấy cảm hứng từ cơm sườn Việt Nam.

Mặc dù có sự biến tấu cho phù hợp với ẩm thực Hàn Quốc, Kai Com Suon vẫn giữ nét đặc trưng nhất của món ăn dân dã Việt

Nhà hàng này bắt đầu phục vụ món này từ ngày 23/7 và mở bán giới hạn đến hết ngày 31/8/2018. Nhờ vậy, món ăn bình dị của Việt Nam xuất hiện trên thực đơn tại Seoul trong phiên bản do nam thần tượng sáng tạo và nhận về rất nhiều lời khen ngợi. Đồng thời được bạn bè quốc tế, không riêng gì Hàn Quốc biết đến rộng rãi hơn.

Từ tình yêu với cơm sườn của mình, Kai (EXO) khiến món ăn của người Việt được phục vụ tại Hàn Quốc và bạn bè tế giới biết đến nhiều hơn

Những lợi ích sức khỏe khi thưởng thức cơm sườn

Cơm sườn hấp dẫn nhờ sự kết hợp hài hòa: cơm tấm tơi mềm, miếng sườn nướng thơm gia vị, đôi khi có thêm trứng ốp la, bì, chả, dưa leo, cà chua và đồ chua. Nước mắm pha tạo vị mặn ngọt, còn mỡ hành làm món ăn dậy mùi.

Tuy nhiên, đằng sau hương vị ấy là nhiều nhóm dưỡng chất và nhiều lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết. Ví dụ như:

Cung cấp năng lượng cho cơ thể

Cơm tấm là nguồn carbohydrate chính của món ăn. Khi tiêu hóa, carbohydrate được chuyển thành glucose, nhiên liệu quan trọng cho não bộ và cơ bắp. Đĩa cơm sườn giúp bổ sung năng lượng cho ngày làm việc, học tập và vận động.

Bổ sung protein, hỗ trợ duy trì cơ bắp

Cơm sườn Việt đa dạng thực phẩm, giàu dinh dưỡng

Sườn heo cung cấp protein động vật với các axit amin thiết yếu, cần cho quá trình xây dựng và sửa chữa mô. Nếu ăn kèm trứng ốp la hoặc chả trứng, khẩu phần còn có thêm protein. Đây là dưỡng chất cần thiết để duy trì khối cơ và phục hồi mô.

Cung cấp vitamin nhóm B, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng

Thịt heo chứa nhiều vitamin nhóm B, nổi bật là thiamin (B1), niacin, B6 và B12. Vitamin B1 giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng; B6 tham gia chuyển hóa protein và hoạt động thần kinh; B12 góp phần tạo hồng cầu, duy trì chức năng hệ thần kinh. Phần sườn vì thế còn bổ sung nhiều vi chất thiết yếu.

Bổ sung sắt, hỗ trợ tạo máu

Thịt heo cung cấp sắt, trong đó có sắt heme từ thực phẩm động vật. Sắt là thành phần cần thiết để tạo hemoglobin, protein trong hồng cầu vận chuyển oxy từ phổi đến các mô. Ăn thịt cùng rau củ như cà chua cũng giúp bữa ăn đa dạng dưỡng chất, hỗ trợ cơ thể duy trì nguồn sắt cần thiết.

Cung cấp kẽm và selen, hỗ trợ miễn dịch

Sườn heo còn chứa kẽm và selen. Kẽm tham gia hoạt động của nhiều enzyme, hỗ trợ chức năng miễn dịch, tổng hợp protein và quá trình lành vết thương. Selen là thành phần của các enzyme chống oxy hóa, đồng thời góp mặt trong hoạt động của tuyến giáp. Đây là hai vi chất quan trọng để duy trì các chức năng bình thường của cơ thể.

Cơm sườn ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào món sườn nướng trong suất cơm

Bổ sung chất xơ và vitamin từ rau ăn kèm

Dưa leo, cà chua, đồ chua và rau thơm giúp đĩa cơm sườn không chỉ có cơm và thịt. Rau củ cung cấp chất xơ hỗ trợ nhu động ruột, giúp tiêu hóa hoạt động đều đặn; cà chua và rau xanh còn bổ sung vitamin cùng các hợp chất thực vật. Rau ăn kèm giúp bữa ăn đa dạng hơn.

Ăn cơm sườn thế nào để ngon miệng mà vẫn tốt cho sức khỏe?

Cơm sườn có đủ các nhóm chất chính, nhưng cách chế biến và khẩu phần vẫn rất quan trọng. Khi gọi món, nên ưu tiên miếng sườn nạc, bỏ bớt phần mỡ nhìn thấy được và chọn sườn nướng vừa chín, tránh để cháy xém đen. Có thể giảm mỡ hành, nước mắm ngọt và nước chấm nếu món đã được tẩm ướp đậm đà.

Đừng bỏ qua rau ăn kèm. Tăng dưa leo, cà chua hoặc gọi thêm rau xanh sẽ giúp bổ sung chất xơ; đồng thời có thể giảm bớt phần cơm nếu khẩu phần quá lớn. Nước mắm, đồ chua và gia vị ướp sườn đều có thể làm lượng natri trong bữa ăn tăng lên, vì vậy người cần kiểm soát huyết áp nên hạn chế chan nhiều nước mắm và tránh ăn quá mặn.

Cơm sườn Việt thường được ăn cùng rau củ và các món canh không nhiều dầu mỡ để cân bằng

Từ món cơm bình dân ở Việt Nam đến phiên bản mang tên Kai BBQ Bowl tại Seoul, cơm sườn đã có hành trình thú vị cùng Kai (EXO). Sự kết hợp giữa tinh bột, thịt nướng và rau ăn kèm giúp món ăn vừa đậm đà vừa cung cấp nhiều nhóm dưỡng chất. Chọn sườn nạc, ăn vừa khẩu phần và tăng rau xanh khi sẽ giúp món ăn quen thuộc cân bằng hơn, tốt hơn cho sức khỏe.

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