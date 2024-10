Món ăn tuổi thơ tưởng chỉ để chơi bất ngờ trở thành đặc sản được giới trẻ toàn cầu săn lùng

Tuổi thơ của không ít người Việt gắn liền với những trò chơi dân dã mà ngày nay hiếm ai còn thấy. Một trong số đó là việc dùng lá chuối non để cắt làm "đồ hàng" chơi cùng bạn bè. Nhưng mới đây, một bất ngờ lớn đã khiến cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao khi lá chuối non, loại lá thân thuộc với ký ức của nhiều người lại trở thành món ăn được người nước ngoài, đặc biệt là người Thái Lan, săn đón.

Món ăn từ lá chuối độc lạ khiến nhiều người ngỡ ngàng. (Ảnh: @bun.pak, @toktak.kat.review)

Một tài khoản TikTok của một tiktoker người Thái Lan đã thu hút hàng triệu lượt xem khi chia sẻ cách làm món ăn từ lá chuối non. Trong đoạn clip, người này hướng dẫn cách sơ chế lá chuối non. Sau khi làm sạch và thái sợi nhỏ, lá chuối sẽ được chiên ngập dầu. Kết quả là món lá chuối non giòn rụm như rong biển sấy, trở thành một món snack khoái khẩu.

cách sơ chế và chế biến món lá chuối chiên. (Ảnh: @bun.pak, @toktak.kat.review)

Clip này khiến dân mạng ngỡ ngàng, không thể tin rằng lá chuối non một vật liệu quen thuộc trong trò chơi tuổi thơ lại có thể ăn được và thậm chí trở thành một món ăn ngon miệng. Nhiều bình luận từ cộng đồng mạng Việt Nam bày tỏ sự ngạc nhiên về sự sáng tạo của người Thái Lan, đồng thời gợi nhớ về kỷ niệm với lá chuối non. “Ngày xưa chỉ dùng để chơi đồ hàng thôi, ai mà ngờ có thể ăn được nhỉ?”, một người dùng chia sẻ. “Mình tò mò không biết lá chuối non khi chiên có vị thế nào, vì hầu như loại lá này chỉ được sử dụng để lót bánh, gói bánh” một bình luận khác cho biết.

Trước đây, lá chuối non được dùng chủ yếu để gói bánh hay làm nguyên liệu trong một số món ăn truyền thống, nhưng không mấy ai nghĩ đến việc ăn lá chuối chiên như một món snack. Đoạn clip đã khơi gợi lại ký ức tuổi thơ cho nhiều người, đồng thời mở ra một góc nhìn mới về việc tận dụng những nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực.

Nhìn mukbang lá chuối chiên khiến dân tình càng thêm tò mò về hương vị món ăn này. (Ảnh: @bun.pak, @toktak.kat.review)

Có thể nói, sự sáng tạo trong ẩm thực không bao giờ ngừng nghỉ. Những nguyên liệu tưởng như chỉ dùng cho trò chơi ngày xưa nay lại có thể trở thành món ăn độc đáo, thu hút sự quan tâm của nhiều người trên khắp thế giới. Dự đoán món lá chuối non chiên này sẽ tiếp tục khuấy đảo cộng đồng mạng trong thời gian tới.