Món ăn chứa nhiều collagen bậc nhất, phụ nữ sau tuổi 40 dùng thường xuyên thì da mềm mịn, đàn hồi tốt lại còn khỏe xương khớp

Khi bàn về sắc đẹp và sức khỏe, chúng ta thường bỏ qua một thành phần quan trọng mang tên collagen. Là người chú ý sức khỏe làn da, tầm quan trọng của collagen là điều hiển nhiên. Nó không chỉ mang lại độ đàn hồi và săn chắc cho da mà còn là một bí quyết không thể thiếu để xương khớp dẻo dai, khỏe mạnh.

Theo BS Đỗ Tuấn Anh (Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), collagen là một loại protein được cấu tạo từ các chuỗi polypeptide, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc da, thúc đẩy quá trình lành vết thương và giữ ẩm cho da. Khi chúng ta già đi, khả năng tổng hợp collagen của cơ thể dần suy yếu, dẫn đến các vấn đề như da chảy xệ và nếp nhăn. Do đó, bổ sung collagen đã trở thành một trong những phương pháp quan trọng giúp phụ nữ hiện đại chống lại quá trình lão hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thị trường hiện nay tràn ngập các sản phẩm collagen với chất lượng khác nhau. Việc lựa chọn sản phẩm collagen chất lượng cao rất quan trọng để cải thiện tình trạng da. Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ nguồn gốc của collagen. Collagen chất lượng cao thường có nguồn gốc từ động vật, chẳng hạn như xương bò và da lợn, vốn rất tốt để cải thiện bôi trơn khớp, giảm đau nhức xương khớp. Collagen từ các nguồn này chứa nhiều axit amin và nguyên tố vi lượng hơn, giúp nuôi dưỡng da tốt hơn. Thứ hai, trọng lượng phân tử của sản phẩm cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ. Collagen có trọng lượng phân tử nhỏ hơn dễ dàng được cơ thể hấp thụ hơn, từ đó mang lại kết quả chăm sóc da tốt hơn.

Khi lựa chọn sản phẩm collagen, chúng ta cũng cần chú ý đến danh sách thành phần. Một số sản phẩm có thể chứa quá nhiều chất phụ gia hoặc chất bảo quản, không chỉ ảnh hưởng đến mùi vị mà còn gây kích ứng da. Do đó, chúng ta nên đọc kỹ danh sách thành phần khi mua và tránh các sản phẩm chứa quá nhiều thành phần hóa học.

Bên cạnh việc lựa chọn các sản phẩm collagen phù hợp, theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), chúng ta cũng có thể bổ sung collagen thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Các thực phẩm giàu collagen bao gồm chân giò heo, chân gà và da cá, cũng rất tốt để bôi trơn khớp, xương khớp dẻo dai. Những thực phẩm này không chỉ ngon miệng mà còn giàu collagen, giúp cải thiện tình trạng da. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể lựa chọn một số thực phẩm bổ sung có hàm lượng collagen cao, chẳng hạn như bột collagen và dung dịch uống collagen, để bổ sung collagen một cách tiện lợi.