Mỗi ngày ăn 1 trong 7 loại quả này, chuyện chăn gối có thể thay đổi bất ngờ

Không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể, nhiều loại trái cây quen thuộc còn được cho là có lợi cho sức khỏe sinh lý nhờ khả năng hỗ trợ tuần hoàn máu, tăng năng lượng và cải thiện thể lực. Dưới đây là 7 loại trái cây được đánh giá có lợi cho "chuyện chăn gối" nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn hàng ngày.

Táo

Táo là loại trái cây giàu polyphenol, flavonoid và chất chống oxy hóa - những hợp chất có thể hỗ trợ tuần hoàn máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Một số chuyên gia cho rằng việc cải thiện lưu thông máu cũng có lợi cho chức năng sinh lý nam giới.

Đáng chú ý, phần lớn hoạt chất có lợi nằm ở vỏ táo, vì vậy nên ăn cả vỏ sau khi rửa sạch.

Thường xuyên ăn táo có lợi cho đời sống chăn gối.

Chuối

Chuối là nguồn kali dồi dào, giúp hỗ trợ hoạt động cơ bắp và tuần hoàn máu. Đây cũng là loại trái cây cung cấp năng lượng nhanh, phù hợp với người thường xuyên vận động hoặc mệt mỏi.

Ngoài ra, vitamin B trong chuối có thể góp phần giảm căng thẳng - yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến ham muốn tình dục.

Bơ

Bơ chứa nhiều chất béo tốt, vitamin B6, axit folic và kẽm - các dưỡng chất liên quan đến quá trình sản xuất hormone và duy trì năng lượng cho cơ thể.

Một chế độ ăn giàu chất béo lành mạnh từ quả bơ cũng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, từ đó gián tiếp cải thiện đời sống tình dục.

Dưa hấu

Dưa hấu là nguồn cung cấp L-citrulline tự nhiên - một axit amin mà cơ thể có thể chuyển hóa thành L-arginine. Hợp chất này tham gia vào quá trình sản xuất nitric oxide, giúp mạch máu giãn nở và tăng lưu thông máu.

Vì vậy, dưa hấu thường được nhắc đến như loại trái cây hỗ trợ sức khỏe sinh lý nam giới một cách tự nhiên.

Lựu

Lựu giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là polyphenol, giúp bảo vệ thành mạch và hỗ trợ tuần hoàn máu. Một số nghiên cứu cho thấy nước ép lựu có thể góp phần cải thiện chức năng cương ở nam giới nhờ tác động tích cực đến hệ tuần hoàn.

Ngoài ra, lựu còn được xem là loại trái cây tốt cho tim mạch và chống lão hóa.

Mâm xôi đen

Mâm xôi đen chứa nhiều phytochemical và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tổng thể. Một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng loại quả này có thể giúp tăng sức bền và hỗ trợ ham muốn tình dục nhờ cải thiện lưu thông máu.

Có thể dùng trực tiếp, ăn cùng sữa chua hoặc sinh tố để tăng hương vị.

Quả sung

Từ lâu, quả sung đã được xem là loại thực phẩm có liên quan đến khả năng sinh sản và sức khỏe sinh lý trong nhiều nền văn hóa. Sung chứa nhiều chất xơ, khoáng chất và axit amin có lợi cho cơ thể.

Một số quan niệm dân gian cho rằng quả sung còn giúp kích thích ham muốn tự nhiên và tạo cảm giác thư giãn trước khi gần gũi.

Lưu ý khi sử dụng

Dù các loại trái cây trên có thể hỗ trợ sức khỏe sinh lý, chúng không phải "thần dược" thay thế điều trị y khoa. Ham muốn tình dục còn chịu ảnh hưởng bởi giấc ngủ, tâm lý, nội tiết tố, vận động và bệnh lý nền.

Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì chế độ ăn cân bằng, tập thể dục thường xuyên, hạn chế rượu bia và ngủ đủ giấc để cải thiện sức khỏe tình dục một cách bền vững.

Theo I diva