Mỗi năm Việt Nam ghi nhận thêm hơn 180.000 ca ung thư, tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ

Đây là thông tin do TS.BS Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đưa ra tại Hội thảo Phòng chống ung thư Hà Nội được tổ chức sáng 4/11/2022.

Theo TS.BS Nguyễn Vinh Quang, gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam ước tính đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1990 và các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian.

Năm 2020, tỷ lệ mắc mới ung thư đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185) quốc gia và tỷ lệ tử vong do căn bệnh này đã tăng lên 6 bậc (xếp thứ 50/185) quốc gia so với ghi nhận năm 1998. Ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Trên thế giới, chỉ tính riêng năm 2020 có tới 19 triệu ca mắc mới và gần 10 triệu ca tử vong do ung thư. Trong đó 49% ca mắc mới và 58% số ca tử vong do căn bệnh này đến từ Châu Á.