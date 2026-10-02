Mỗi năm hơn 4.000 phụ nữ Việt tử vong vì ung thư cổ tử cung

TPO - Dù có thể phòng ngừa bằng tiêm vaccine HPV và sàng lọc định kỳ, ung thư cổ tử cung vẫn khiến hơn 4.000 phụ nữ tại Việt Nam tử vong mỗi năm, theo ước tính của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC).

Thông tin được đưa ra tại lễ khởi động Dự án ACTIVE 2.0 - Tăng cường năng lực và chất lượng điều trị ung thư cổ tử cung tại Đông Nam Á ở Việt Nam.

Tại sự kiện, TS.BS Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), cho biết ung thư cổ tử cung tiếp tục là một trong những gánh nặng y tế đáng lưu ý tại Đông Nam Á.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022, khu vực Đông Nam Á có khoảng 160.000 phụ nữ được chẩn đoán mắc mới và khoảng 100.000 người tử vong do ung thư cổ tử cung. Con số này tương đương khoảng một phần tư tổng gánh nặng bệnh trên toàn cầu.

TS.BS Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em cho biết ung thư cổ tử cung là một trong những gánh nặng y tế.

Tại Việt Nam, IARC ước tính trong năm 2024 có 8.274 ca ung thư cổ tử cung mắc mới và 4.110 trường hợp tử vong.

TS.BS Tống Trần Hà cho biết ngành y tế Việt Nam đang triển khai các giải pháp phòng, chống ung thư theo hướng toàn diện, từ dự phòng, phát hiện sớm đến điều trị và chăm sóc người bệnh.

Trong đó, tiêm vắc xin HPV, thực hiện sàng lọc đúng thời điểm, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm và bảo đảm người bệnh được điều trị, theo dõi đầy đủ là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong giảm tỷ lệ mắc và tử vong.

Tăng năng lực điều trị ung thư cổ tử cung

Dự án ACTIVE 2.0 được triển khai trong 3 năm tại 6 quốc gia Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào và Campuchia.

Chương trình hướng tới nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia và cải thiện chất lượng điều trị, chăm sóc bệnh nhân ung thư cổ tử cung.

Siêu âm giúp phát hiện bất thường ở cổ tử cung.

Một trong những trọng tâm của dự án là nâng cao năng lực trong lĩnh vực xạ trị - phương pháp giữ vai trò quan trọng trong điều trị ung thư cổ tử cung. Bên cạnh đó, dự án cũng tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ người bệnh trong quá trình phục hồi và theo dõi sau điều trị.

Tại Việt Nam, ACTIVE 2.0 tiếp nối kết quả của giai đoạn trước, với sự tham gia của Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu TPHCM.

Các chương trình đào tạo tập trung vào xạ trị áp sát thích ứng có hướng dẫn hình ảnh (IGABT), xạ trị ngoài và quản lý điều trị ung thư cổ tử cung. Các chuyên gia quốc tế sẽ phối hợp với đội ngũ y tế trong nước để trao đổi kinh nghiệm và cập nhật thực hành lâm sàng.

Dự án cũng nghiên cứu việc ứng dụng các giải pháp số nhằm hỗ trợ theo dõi, chăm sóc người bệnh sau khi hoàn tất điều trị.

Theo TS.BS Tống Trần Hà, việc tiếp tục triển khai ACTIVE 2.0 giúp tạo thêm cơ hội đào tạo chuyên môn, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa nhân viên y tế trong nước và quốc tế.

Hướng tới mục tiêu loại trừ ung thư cổ tử cung

Ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, cho biết mục tiêu đến năm 2030 là 90% trẻ em gái được tiêm vắc xin HPV, 70% phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung và 90% phụ nữ mắc bệnh được tiếp cận điều trị.

Đây là những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phòng, chống ung thư cổ tử cung, hướng tới giảm mạnh số ca mắc và tử vong, qua đó tiến tới loại trừ căn bệnh này tại Việt Nam.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư có khả năng phòng ngừa và phát hiện sớm. Vì vậy, bên cạnh nâng cao chất lượng điều trị, việc mở rộng tiêm chủng HPV và tăng độ bao phủ sàng lọc có ý nghĩa then chốt trong giảm gánh nặng bệnh.

Ông Paul Lee, Giám đốc Dự án ACTIVE 2.0, cho biết. ACTIVE 2.0 hướng tới việc nâng cao năng lực, kiến thức và kết nối chuyên môn.

“Dự án ACTIVE 2.0 tại Việt Nam kế thừa thành quả hợp tác và những kinh nghiệm được hình thành từ giai đoạn trước của dự án. Thông qua việc tiếp tục phối hợp với các bệnh viện và đội ngũ nhân viên y tế tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các hoạt động đào tạo lâm sàng và trao đổi kiến thức, đồng thời góp phần vào những nỗ lực đang được thực hiện trong điều trị bệnh nhân ung thư cổ tử cung", ông Paul Lee, Giám đốc Dự án ACTIVE 2.0, cho biết.

ACTIVE 2.0 hướng tới việc nâng cao năng lực, kiến thức và kết nối chuyên môn, đồng thời tiếp tục duy trì và phát triển nền tảng này hơn là các hoạt động đào tạo đơn thuần. Tại Việt Nam, dự án kỳ vọng đóng góp vào các nỗ lực dài hạn nhằm tăng cường công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân ung thư cổ tử cung, phù hợp với định hướng chung về y tế và sức khỏe cộng đồng của quốc gia.