Mối liên hệ giữa Hòa Thân và kiệt tác Hồng Lâu Mộng là một trong những giai thoại văn học và lịch sử thú vị nhất thời nhà Thanh.

Cùng với Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Tây du ký, Hồng lâu mộng được xếp vào hạng "Tứ đại danh tác" của văn học cổ điển Trung Quốc. Dựa trên câu chuyện tình yêu bi thảm giữa Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, tác giả Tào Tuyết Cần vẽ nên bức tranh toàn cảnh về xã hội phong kiến Trung Hoa cuối thế kỷ XVIII, từ cấu trúc quyền lực, tài sản, đến sự mục ruỗng đạo đức và chế độ hôn nhân sắp đặt.

Dựa trên câu chuyện tình yêu bi thảm giữa Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, tác giả Tào Tuyết Cần vẽ nên bức tranh toàn cảnh về xã hội phong kiến Trung Hoa cuối thế kỷ XVIII.

Hồng lâu mộng - tác phẩm từng bị cấm

Nói không quá, Hồng lâu mộng như một "bách khoa thư xã hội" sống động, ghi chép tỉ mỉ cách một gia tộc quý tộc vận hành, rồi từ từ sụp đổ dưới sức nặng của chính sự xa hoa và mâu thuẫn nội tại.

Tác phẩm kịch liệt phê phán chế độ khoa cử, giáo điều cổ hủ của Nho giáo. Nhân vật chính Giả Bảo Ngọc coi trọng nữ giới, chán ghét công danh sự nghiệp, đồng thời cổ xúy cho tự do yêu đương và tự do hôn nhân. Điều này bị coi là nổi loạn, lệch lạc so với trật tự xã hội đương thời.

Thêm vào đó, bối cảnh hai phủ họ Giả suy tàn và bị triều đình tịch biên tài sản khiến nhà triều đình Thanh e ngại. Sách bị hoàng đế nhà Thanh lúc đó nghi ngờ là tiểu thuyết ám chỉ, đả kích triều đình, chứa đựng những tư tưởng chống đối ngầm. Tác phẩm bị cáo buộc cổ xúy lối sống "tà dâm", đề cao tình yêu tự do nam nữ vượt khỏi lễ giáo phong kiến, và có nguy cơ làm lung lay trật tự xã hội đương thời.

Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi mới ra đời, Hồng lâu mộng từng bị triều đình nhà Thanh đưa vào danh mục sách cấm.

Hồng lâu mộng từng bị triều đình nhà Thanh cấm lưu hành.

Mặc dù bị cấm, do giá trị nghệ thuật và nội dung quá xuất sắc, các bản chép tay của Hồng lâu mộng vẫn được lén lút lưu truyền. Theo giai thoại, " đệ nhất quan tham" Hòa Thân đã nhận ra giá trị của cuốn sách, tìm cách bảo vệ và tấu trình để tác phẩm được lưu hành phổ biến trở lại. Mối liên hệ giữa Hòa Thân và kiệt tác Hồng lâu mộng là một trong những giai thoại văn học và lịch sử thú vị nhất thời nhà Thanh.

Không có Hòa Thân, Hồng lâu mộng khó tồn tại?

Hòa Thân nổi tiếng là "đệ nhất tham quan" thời nhà Thanh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, vị quan này còn là một người cực kỳ uyên bác, tinh thông Tứ thư, Ngũ kinh, giỏi ngoại ngữ và có tài thi ca.

Là người được Càn Long – một vị hoàng đế cực kỳ say mê thi ca – sủng ái nhất, Hòa Thân thường xuyên phải đối đáp và sáng tác thơ phú để làm vui lòng hoàng đế. Ông sở hữu vốn từ vựng phong phú, thường xuyên vận dụng khéo léo các điển cố, điển tích. Tài làm thơ của ông nổi bật nhất qua sự ứng đối nhanh nhạy và các bài thơ bày tỏ cảm xúc, tâm sự cá nhân hoặc những bài tính triết lý.

Tranh phục dựng vẻ ngoài của Hòa Thân.

Hòa Thân rất yêu thích tiểu thuyết Thạch đầu ký (tên gọi ban đầu của Hồng lâu mộng) . Có giai thoại cho rằng, Hòa Thân đọc được 80 hồi đầu của tác phẩm do Tào Tuyết Cần viết. Khi Tào Tuyết Cần qua đời, Hòa Thân tìm gặp Cao Ngạc và cấp kinh phí để Cao Ngạc viết tiếp 40 hồi cuối, mang lại cái kết trọn vẹn cho tiểu thuyết.

Hòa Thân cũng là người gợi ý Cao Ngạc biên soạn, sửa đổi, thêm nội dung ca ngợi triều đình vào cuốn tiểu thuyết này. Cũng có giai thoại cho rằng, Hòa Thân chính là người đổi tên Thạch đầu ký thành Hồng lâu mộng.

Sau đó, vị quan này còn tác động để sủng phi của Càn Long dâng lên cho vị vua này đọc. Nhận thấy tác phẩm có nhiều giá trị, Càn Long cho phép tác phẩm được lưu hành rộng rãi. Do đó, nhiều nhà nghiên cứu khẳng định, nếu không có Hòa Thân, Hồng lâu mộng khó có thể tồn tại tới ngày nay.

Hòa Thân có công lớn trong việc giúp Hồng lâu mộng được lưu hành rộng rãi.

Hòa Thân - thiên tài kinh doanh

Lịch sử thường nhắc tới Hòa Thân như một "đệ nhất tham quan", bậc thầy xu nịnh, nhưng phải thừa nhận, đây có lẽ là một trong những nhân vật sở hữu tài năng toàn diện nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Hoa.

Không chỉ có vẻ ngoài của một "đệ nhất mỹ nam", Hòa Thân còn có tài năng văn chương, thi phú và cực kỳ nhạy bén trong kinh doanh. Vị quan này sẵn sàng đầu tư vào những mặt hàng mà thời đó ít ai dám làm.

Ví dụ, thời nhà Thanh, việc khai thác mỏ là một ngành đầy rủi ro vì vốn đầu tư lớn, lợi nhuận chậm và quản lý phức tạp, nên nhiều thương nhân không dám tham gia. Tuy nhiên, Hòa Thân lại mở mỏ khai thác than ở hai khu vực Môn Đầu Câu và Hương Sơn.

Lý do Hòa Thân đầu tư vào ngành khai thác than là vì ông nhìn thấy tương lai một ngành công nghiệp đang phát triển. Và lịch sử chứng minh than là một nguồn tài nguyên quan trọng trong đời sống và các lĩnh vực công nghiệp. Điều này cho thấy Hòa Thân có tư duy kinh doanh hiện đại và tiên phong.

Lĩnh vực đầu tư và các dự án đầu tư của Hòa Thân cũng rất rộng, bao gồm: tài chính, bất động sản, khai thác mỏ, hậu cần, y học... Ông sở hữu 12 hiệu cầm đồ ở Bắc Kinh, đồng thời điều hành các văn phòng quản lý tài chính, cửa hàng đồ sứ, cửa hàng cung tên, cửa hàng ngũ cốc, nhà hàng, sòng bạc, cửa hàng kiệu...

Vào thời kỳ phong kiến, kiệu có thể được coi là ngang hàng với ô tô ngày nay. Nhưng Hòa Thân lại có thể thâu tóm thị trường của mặt hàng này ngay tại kinh thành.

Bên cạnh đó, Hòa Thân lấn sân lĩnh vực vận tải, sở hữu 80 cỗ xe lớn chuyên vận chuyển hàng hóa cho khách hàng, cách thức hoạt động gần như dịch vụ chuyển phát nhanh ngày nay.

Một góc trong biệt phủ của Hòa Thân còn giữ tới ngày nay.

Tuy nhiên, bất động sản mới là nguồn tiền lớn nhất của vị đại quan này. Vào năm thứ 52 dưới triều đại Càn Long, một số cuộc nổi dậy đã nổ ra ở một số nơi. Địa chủ ở nhiều nơi đã bán đất và tài sản của mình với giá rất thấp để đi lánh nạn. Hòa Thân nhìn thấy cơ hội và vung tay tích trữ một lượng lớn đất đai.

Khi đất nước ổn định và giá đất tăng, đất có thể bán lại với giá cao hơn nhưng phần lớn được Hòa Thân cho thuê để tạo ra dòng tiền mặt ổn định. Chỉ riêng ở Bắc Kinh, Hòa Thân có 35 căn nhà cho thuê với tổng cộng hơn 1.000 phòng. Điều này cho thấy tầm nhìn của Hòa Thân trong lĩnh vực kinh doanh.

Vào thời điểm bị vua Gia Khánh ban cái chết, ước tính tổng tài sản của Hòa Thân lên tới 800 triệu đến 1.100 triệu lạng bạc, tương đương 40,9 tỷ USD (quy đổi theo giá trị hiện đại), vượt xa tổng ngân khố quốc gia lúc bấy giờ. Không ít trong số đó là do tài năng kinh doanh của Hòa Thân mang lại.