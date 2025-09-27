Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh
Quốc Hoàng - Huy Nguyễn |
Không chỉ gây ấn tượng với quy mô gần 2.900 ha, vốn đầu từ 10 tỷ USD, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ còn đang được triển khai thần tốc với vài trăm sà lan, ô tô, cần cẩu. Nhiều khu vực đã thành hình và bắt đầu làm đường.
Theo An ninh tiền tệ Copy link
Link bài gốc Lấy link https://antt.nguoiduatin.vn/moi-gioi-nha-dau-tu-nuom-nuop-keo-ve-sieu-du-an-vinhomes-can-gio-khach-san-nha-nghi-chay-phong-gia-dat-xung-quanh-tang-gia-manh-205250926212516432.htm