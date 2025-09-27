HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh

Quốc Hoàng - Huy Nguyễn |

Không chỉ gây ấn tượng với quy mô gần 2.900 ha, vốn đầu từ 10 tỷ USD, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ còn đang được triển khai thần tốc với vài trăm sà lan, ô tô, cần cẩu. Nhiều khu vực đã thành hình và bắt đầu làm đường.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 1.

Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (hay còn gọi là Vinhomes Cần Giờ) do Tập đoàn Vingroup phát triển tại xã Cần Giờ (TP.HCM). Dự án rộng đến 2.870 ha, gấp 3 lần quận 1 cũ và là dự án lấn biển lớn nhất Việt Nam.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 2.

Vinhomes Cần Giờ cách trung tâm TP.HCM khoảng 50km, cách Vũng Tàu chỉ khoảng 30 phút đường biển. Hiện việc di chuyển đến dự án còn khó khăn do phải “luỵ phà” Bình Khánh nhưng khi cầu Cần Giờ, tuyến metro hoàn thành, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển vào nội đô chỉ trong 20 phút.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 3.

Vinhomes Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ USD, tương đương với 2 sân bay Long Thành giai đoạn 1. Dự án có chiều dài san lấp ven biển tới 12 km, chỗ rộng nhất khoảng 5,5 km.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 5.

Dự án còn có hàng loạt tiện ích “khủng” như tòa tháp biểu tượng 108 tầng - cao nhất cả nước, biển hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất thế giới rộng 443 ha, cùng Nhà hát “Sóng Xanh” 5.000 chỗ chuẩn quốc tế.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 6.

Nhờ đó, Vinhomes Cần Giờ không chỉ đang làm nóng thị trường bất động sản nghỉ dưỡng TP.HCM mà còn trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư cả nước.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 7.

Theo chị Thanh, quản lý khu nghỉ dưỡng cạnh Vinhomes Cần Giờ: “Khoảng 2 tháng nay, nhiều nhà đầu tư nườm nượp kéo đến khảo sát, có đoàn cả nghìn người. Khách sạn quanh đây hầu hết cháy phòng cuối tuần”.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 8.

Còn theo Bà Phước, một người dân địa phương chia sẻ: “Kể từ khi dự án triển khai, giá đất ở đây ‘sốt’ trở lại. Đất thổ cư mặt tiền khoảng 60 triệu đồng/m², có nơi lên tới 70–80 triệu đồng/m².”

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 9.

Theo ghi nhận, chỉ sau hơn 5 tháng khởi công, dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã đạt tiến độ vượt bậc. Mặt ngoài giáp biển đã xây dựng kè chắn sóng, luồng tạm dẫn vật liệu.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 12.

Bên trong công trường, hàng trăm máy móc hoạt động liên tục ngày đêm; các xà lan trọng tải lớn vận chuyển cát, đá, vật liệu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ san lấp lấn biển. Ô tô tải chạy thành từng đoàn.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 13.

Một số phân khu như The Haven Bay đã hình thành đường nội bộ và bãi tập kết vật liệu. Đây cũng là phân khu dự kiến mở bán đầu tiên của dự án.

Môi giới, nhà đầu tư nườm nượp kéo về siêu dự án Vinhomes Cần Giờ, khách sạn nhà nghỉ cháy phòng, giá đất xung quanh tăng giá mạnh- Ảnh 14.

Với quy mô lớn, vị trí chiến lược và nhiều tiện ích “khủng”, dự án đang từng ngày thay đổi diện mạo cho Cần Giờ.

