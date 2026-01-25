Mộc nhĩ không phải ai ăn cũng tốt: Ba nhóm người này nên tránh hoàn toàn, người trung niên và cao tuổi càng cần đặc biệt lưu ý

Mộc nhĩ từ lâu đã là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều bữa cơm gia đình Việt. Với vị giòn nhẹ, dễ kết hợp trong các món xào, canh hay nộm, loại nấm này thường được ca ngợi là “thịt của thế giới ăn chay” nhờ giá trị dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, mộc nhĩ không phải ai ăn cũng có lợi, thậm chí có những nhóm người cần tránh hoàn toàn để không gây hại cho sức khỏe.

Ở góc độ chuyên môn, TS.BS Nguyễn Văn Hùng – chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cho biết: Mộc nhĩ là thực phẩm tốt nếu dùng đúng người, đúng cách. Nhưng với một số đối tượng đặc biệt, các hoạt chất trong mục nhĩ có thể gây tác dụng ngược, làm nặng thêm bệnh nền hoặc gây rối loạn tiêu hóa.

Giá trị dinh dưỡng đáng chú ý của mộc nhĩ

Mộc nhĩ chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón và đào thải chất cặn bã. Hàm lượng sắt trong mộc nhĩ tương đối cao so với nhiều loại rau củ, góp phần hỗ trợ tạo máu, đặc biệt hữu ích với người ăn chay. Ngoài ra, polysaccharid trong mộc nhĩ được cho là có tác dụng điều hòa mỡ máu, hỗ trợ miễn dịch và bảo vệ thành mạch.

Nhờ những lợi ích này, mộc nhĩ thường xuất hiện trong thực đơn của người trung niên, cao tuổi với kỳ vọng giúp “làm sạch mạch máu” và tốt cho tim mạch. Tuy nhiên, chính đặc tính này lại khiến nó không phù hợp với một số đối tượng.

Ba nhóm người nên tránh hoàn toàn mộc nhĩ

1. Người có rối loạn chảy máu hoặc đang dùng thuốc chống đông

Mộc nhĩ có chứa các hợp chất có tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu, tương tự đặc tính “làm loãng máu”. Với người khỏe mạnh, điều này có thể hỗ trợ tuần hoàn. Nhưng với những người bị rối loạn đông máu, hay đang dùng thuốc chống đông, thuốc tim mạch, việc ăn mộc nhĩ có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, bầm tím dưới da, thậm chí xuất huyết tiêu hóa hoặc xuất huyết não trong trường hợp nặng.

Đây là nhóm cần tránh hoàn toàn, thay vì chỉ ăn “ít lại”, bởi nguy cơ tiềm ẩn thường không biểu hiện ngay.

2. Người có cơ địa dị ứng với nấm

Một số người có cơ địa nhạy cảm với protein trong nấm nói chung, trong đó có mộc nhĩ. Sau khi ăn, họ có thể xuất hiện các triệu chứng như ngứa, nổi mề đay, đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy. Với người từng có tiền sử dị ứng thực phẩm, việc thử ăn mộc nhĩ cần hết sức thận trọng.

Đáng lưu ý, dị ứng mộc nhĩ đôi khi không xảy ra ngay lần đầu mà xuất hiện sau nhiều lần tiếp xúc, khiến người bệnh dễ chủ quan.

3. Người cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu

Mộc nhĩ giàu chất xơ và có cấu trúc dai, khó tiêu nếu không được ngâm và nấu đúng cách. Với người cao tuổi, đặc biệt là những người hay đầy bụng, kém hấp thu hoặc mắc bệnh dạ dày – ruột mạn tính, ăn nhiều mộc nhĩ có thể gây chướng bụng, khó tiêu, đau bụng âm ỉ.

Ngoài ra, mộc nhĩ khô nếu ngâm không đủ thời gian có thể nở tiếp trong đường tiêu hóa, làm tăng cảm giác khó chịu. Trường hợp ngâm quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn độc hại.

Những sai lầm thường gặp khi ăn mộc nhĩ

Nhiều người tin rằng mộc nhĩ càng ngâm lâu càng sạch và mềm. Thực tế, ngâm mộc nhĩ quá lâu (trên 6–8 tiếng) ở nhiệt độ phòng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, sinh độc tố. Đây là nguyên nhân của không ít ca ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, việc ăn mộc nhĩ sống hoặc chỉ chần qua loa cũng không được khuyến khích, vì có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Ăn mộc nhĩ thế nào cho an toàn?

Với người khỏe mạnh, mộc nhĩ vẫn là thực phẩm tốt nếu dùng đúng cách. Nên ngâm mộc nhĩ khô trong nước sạch khoảng 20–30 phút, sau đó rửa kỹ, nấu chín hoàn toàn. Mỗi tuần chỉ nên ăn 1–2 lần với lượng vừa phải, kết hợp cùng các thực phẩm khác để cân bằng dinh dưỡng.

Người trung niên và cao tuổi cần lắng nghe cơ thể: nếu sau khi ăn thấy đầy bụng, khó tiêu, nên giảm hoặc ngừng sử dụng.

Mộc nhĩ không phải “thực phẩm vàng” cho tất cả mọi người. Dù giàu dinh dưỡng, loại nấm này vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu dùng sai đối tượng. Đặc biệt, ba nhóm người gồm người rối loạn đông máu, người dị ứng và người cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu cần đặc biệt thận trọng, thậm chí tránh hoàn toàn để bảo vệ sức khỏe lâu dài.