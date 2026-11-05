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Mổ u tủy sống ở Đà Nẵng chỉ gần 30 triệu đồng, bệnh nhân Mỹ đi lại sau 2 ngày

Việt Linh
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Bệnh nhân quốc tịch Mỹ thực hiện phẫu thuật khối u tủy sống tại bệnh viện Đà Nẵng với chi phí gần 30 triệu, rẻ hơn tại Mỹ gần 50 lần.

Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy u tủy sống vùng cột sống thắt lưng cho nam bệnh nhân người Mỹ. Đây là ca phẫu thuật phức tạp do khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh và người bệnh có thể trạng béo phì mức độ nặng.

Người đàn ông 37 tuổi, người Mỹ, vào viện với tình trạng đau lưng, tê bì và yếu hai chân, đi lại khó khăn. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u ngoài tủy trong màng cứng kích thước khoảng 3 cm, tại vị trí cột sống thắt lưng L2.

BS.CKI Lê Quang Huy, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa. Do đó, quá trình phẫu thuật đòi hỏi phải tiếp cận chính xác, sử dụng kính vi phẫu thần kinh để quan sát phóng đại và bóc tách khối u khỏi các cấu trúc thần kinh, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng các rễ thần kinh.

Hơn nữa, người bệnh có thể trạng béo phì độ III, với chiều cao 1,95 m và cân nặng 165 kg (BMI 43,3 kg/m²). Đây là yếu tố làm tăng đáng kể độ khó của ca mổ, từ việc bố trí tư thế phẫu thuật, gây mê hồi sức, kiểm soát đường thở cho đến chăm sóc hậu phẫu, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng quanh phẫu thuật.

Người bệnh phục hồi ổn định sau mổ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh và khoa Gây mê hồi sức, sau 3 giờ phẫu thuật, dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM), khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn.

Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận thiếu hụt thần kinh mới và có thể đứng dậy đi lại và tự sinh hoạt bình thường sau 2 ngày.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, việc người bệnh Mỹ lựa chọn Bệnh viện Đà Nẵng để thực hiện phẫu thuật thần kinh phức tạp cho thấy sự tin tưởng không chỉ dành cho ê-kíp phẫu thuật, mà còn là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Đối với những người bệnh quốc tế, bên cạnh năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và sự thuận tiện trong quá trình khám, chữa bệnh cũng là những yếu tố rất quan trọng.

Được biết, chi phí của ca phẫu thuật u tủy sống tại Việt Nam hiện nay dao động phổ biến từ 20.000.000 đến 50.000.000 đồng/ca, riêng ca bệnh này hết gần 30 triệu. Trong khi đó nếu thực hiện tại Mỹ, ca phẫu thuật có chi phí lên tới 35.000 đến 60.000 USD (tương đương 910 triệu đến 1,56 tỷ đồng).

Tags

Bệnh viện Đà Nẵng

Tủy sống

phẫu thuật

bệnh nhân người mỹ

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