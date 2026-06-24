Mô tô điện Ấn Độ đăng ký bảo hộ tại Việt Nam: Tốc độ tối đa 115 km/h, sạc đầy đi gần 160 km, đối thủ mới của mô tô điện VinFast khi ra mắt

Dù mang thiết kế cổ điển, mẫu xe này vẫn sở hữu những trang bị hiện đại như màn hình tốc độ cảm ứng, sạc điện thoại không dây, hệ thống phanh ABS 2 bánh,...

Trong Công báo Sở hữu Công nghiệp mới nhất của tháng 6, một mẫu mô tô của Eicher Motors bất ngờ xuất hiện. Thực tế, Eicher Motors là công ty mẹ của Royal Enfield - hãng xe vừa quay trở lại Việt Nam sau vài năm "im ắng". Dựa theo hình ảnh đi kèm, dễ dàng nhận ra sản phẩm này là Royal Enfield Flying Flea C6.

Thông tin mẫu xe Royal Enfield được đăng ký bảo hộ kiểu dáng. Ảnh: Cục Sở hửu Trí tuệ Việt Nam

Flying Flea C6 được ra mắt vào tháng 5/2025 và là dòng mô tô điện đầu tiên của Royal Enfield. Điểm nổi bật của Flying Flea C6 đến từ thiết kế cổ điển, có phần gợi nhớ đến dòng RE/WD 125 của thương hiệu trong Thế chiến II. Chất cơ khí của mẫu xe này còn thể hiện ở phuộc trước dạng girder - giảm xóc không kết nối trực tiếp với cốt bánh mà thông qua một bộ khung khác.

Xe có kích thước tổng thể 2.089 x 831 x 1.122 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.366 mm. Khối lượng ướt của xe bao gồm bộ pin là 124 kg. Với thiết kế dạng mô tô, vị trí bình xăng được chuyển đổi thành nơi đặt bộ pin 3,91 kWh, giải nhiệt bằng không khí, di chuyển tối đa 154 km/sạc. Theo công bố từ hãng, thời gian sạc đầy 0-100% pin là gần 2,5 giờ, trong khi sạc 20-80% pin chỉ trong khoảng 65 phút.

Flying Flea C6 mang thiết kế cổ điển. Ảnh: Royal Enfield

Sức mạnh của Flying Flea C6 đến từ động cơ 15,4 kW đặt giữa, truyền động bằng dây đai ra bánh sau. Thông thường, các dòng xe điện công suất cao thường bố trí động cơ ở giữa, thiết kế này có thể tìm thấy trên mẫu xe Dat Bike Quantum hay VinFast Theon.

Royal Enfield trang bị cho xe nhiều công nghệ điện tử hiện đại như màn hình tốc độ TFT 3,5 inch cảm ứng, cổng sạc USB-C 27W, bộ sạc không dây 15W. Tính năng an toàn trên xe gồm phanh ABS 2 kênh với khả năng tắt độc lập bánh sau, kiểm soát lực kéo và định vị xe.

Xe sở hữu nhiều trang bị lạ mắt. Ảnh: Royal Enfield

Tại Ấn Độ, Royal Enfield Flying Flea C6 được phân phối với 2 tùy chọn màu sắc là xanh Flea Green và đen Storm Black. Mẫu xe này có giá bán 279.000 Rupee, tương đương 77,45 triệu đồng. Khi mở bán tại Việt Nam, đây sẽ là đối thủ của Nuen N1-S (170 triệu đồng) cũng như các mẫu xe mô tô điện VinFast sắp ra mắt.