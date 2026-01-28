Mở thùng gạo phủ bụi, người đàn ông phát hiện vật thể khô bị lãng quên 50 năm, giá trị ngang căn biệt thự

Dọn dẹp nhà, người đàn ông bất ngờ phát hiện vật thể bị lãng quên suốt 50 năm

Sự việc hy hữu xảy ra tại nhà một ngư dân họ Xu sinh sống trên quần đảo Chu Sơn, Chiết Giang, Trung Quốc là khu vực ven biển nổi tiếng với nghề đánh bắt hải sản lâu đời. Vào năm 2022, trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa, ông Xu tình cờ mở chiếc thùng gạo cũ đã phủ bụi từ nhiều năm. Bên trong, ngoài những vật dụng lặt vặt, ông phát hiện một khối vật thể khô lớn, có màu vàng cam sậm, hình dáng khác thường.

Sau khi kiểm tra kỹ, ông Xu nhận ra đó là một miếng bong bóng cá khô kích thước lớn. Món đồ này từng được cha ông cất giữ từ đầu thập niên 1970. Theo lời kể của gia đình, vào năm 1972, cha ông Xu đã bỏ ra 40 NDT để mua một con cá Mao Chang nặng hơn 50kg. Đây là loài cá kích thước lớn, rất hiếm tại Trung Quốc, và quả bong bóng cá của nó cũng rất đặc biệt, nặng tới 350g. Ở thời điểm đó, đây là số tiền không hề nhỏ, tương đương hàng chục nghìn NDT theo giá trị hiện nay.

Trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa, ông Xu tình cờ mở chiếc thùng gạo cũ đã phủ bụi từ nhiều năm, phát hiện một khối vật thể khô lớn, có màu vàng cam sậm, hình dáng khác thường. (Ảnh: Sohu)

Bong bóng cá sau khi được lấy ra từ thân cá đã được phơi khô cẩn thận và bảo quản với mong muốn dành cho thế hệ sau sử dụng khi cần. Tuy nhiên, do các thành viên trong gia đình đều có sức khỏe ổn định, món đồ này không bao giờ được dùng tới và dần bị lãng quên trong thùng gạo suốt gần 50 năm.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là sau nửa thế kỷ, miếng bong bóng cá vẫn gần như nguyên vẹn. Bề mặt khô ráo, kết cấu chắc, không xuất hiện dấu hiệu mục nát hay hư hỏng nghiêm trọng là một điều hiếm thấy với các sản phẩm hải sản khô bảo quản dài ngày.

Để xác thực giá trị, gia đình ông Xu đã liên hệ với chuyên gia tại Đại học Hải dương Chiết Giang. Theo giáo sư Zhao, những bong bóng cá có kích thước lớn, được bảo quản từ nhiều thập kỷ trước hiện nay gần như không còn xuất hiện trên thị trường. Phần lớn nguồn bong bóng cá hiện nay là hàng mới, nhỏ hơn và không có giá trị sưu tầm.

Vì sao bong bóng cá được coi là "vàng mềm" trong ẩm thực Trung Hoa?

Tại khu vực miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là Quảng Đông và Hong Kong, bong bóng cá từ lâu đã được xếp vào nhóm thực phẩm cao cấp, thường chỉ xuất hiện trong các bữa tiệc quan trọng hoặc gia đình có điều kiện. Theo giới buôn hải sản, những loại bong bóng cá thượng hạng có thể đạt mức giá từ 6 – 8 triệu NDT/kg ( từ khoảng 20 đến gần 30 tỷ đồng mỗi kg), tùy kích thước, độ dày và nguồn gốc.

Những loại bong bóng cá thượng hạng có thể đạt mức giá từ 6 – 8 triệu NDT/kg ( từ khoảng 20 đến gần 30 tỷ đồng mỗi kg), tùy kích thước, độ dày và nguồn gốc. (Ảnh: Sohu)

Không chỉ đắt đỏ vì độ hiếm, bong bóng cá còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng collagen tự nhiên, ít chất béo và gần như không chứa đường. Trong ẩm thực truyền thống, bong bóng cá thường được chế biến thành các món hầm, súp hoặc tiềm, với quan niệm giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phục hồi thể trạng sau ốm hoặc phẫu thuật.

Với những bong bóng cá được bảo quản lâu năm, cấu trúc protein được cho là ổn định hơn, dễ chế biến và dễ hấp thụ hơn so với hàng mới. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng đây là quan niệm dinh dưỡng truyền thống, không nên xem bong bóng cá như "thần dược" hay phương pháp điều trị thay thế y học hiện đại.

Giá trị kinh tế ngang một căn nhà, nhưng không phải để bán

Dựa trên kích thước, niên đại và tình trạng bảo quản, giới chuyên môn ước tính bong bóng cá của gia đình ông Xu có giá trị tương đương một căn biệt thự tại khu vực địa phương. Dù vậy, giáo sư Zhao cho rằng với những hiện vật hiếm như vậy, giá trị văn hóa và sưu tầm còn lớn hơn giá trị thương mại.

Dựa trên kích thước, niên đại và tình trạng bảo quản, giới chuyên môn ước tính bong bóng cá của gia đình ông Xu có giá trị tương đương một căn biệt thự tại khu vực địa phương. (Ảnh: Sohu)

Các chuyên gia khuyến nghị gia đình nên tiếp tục gìn giữ món đồ này như một báu vật gia truyền, thay vì đưa ra thị trường. Bởi một khi đã bán, rất khó để tìm lại những bong bóng cá cổ có niên đại và tình trạng tương tự.

Từ một cuộc dọn dẹp tưởng chừng bình thường, phát hiện của ông Xu không chỉ khiến gia đình bất ngờ mà còn cho thấy đôi khi, những giá trị lớn nhất lại nằm im lặng trong chính ngôi nhà của chúng ta, chờ một khoảnh khắc được "đánh thức" sau hàng chục năm lãng quên.

Theo Sohu, Sina, 163