Cụ ông 81 tuổi trúng "tiếng sét ái tình": Quen 4 ngày đã chi hơn 360 triệu mua nhà cho con của bạn gái

Cụ ông 81 tuổi đi du lịch rồi "phải lòng" bạn gái 73 tuổi

Theo Sohu, trong chuyến du lịch đến Khai Phong, Trung Quốc, cụ ông họ Lưu (81 tuổi) đã có một quyết định khiến con gái ở xa không khỏi bàng hoàng. Theo lời bà Lưu, cha bà trong lúc đi dạo phố đã nhìn thấy một quầy mai mối giới thiệu bạn đời. Nghĩ rằng tuổi đã cao, cũng cần một người bầu bạn, ông đồng ý để chủ quầy gọi một người phụ nữ đến gặp mặt.

Người phụ nữ này 73 tuổi. Ngay lần đầu gặp, hai người cùng đi ăn, trò chuyện khá hợp ý. Cụ ông kể lại rằng đối phương nói năng khéo léo, dễ nghe, có nhiều điểm tương đồng trong suy nghĩ. Sau bữa ăn, ông còn vui vẻ đưa cho người mai mối 100 tệ tiền giới thiệu.

Sang ngày thứ hai, mối quan hệ tiến triển nhanh chóng. Hai người tiếp tục hẹn hò, cùng đi dạo công viên, ngồi thuyền. Cụ ông cho biết, người phụ nữ liên tục bày tỏ sự quan tâm, hứa hẹn sẽ nấu ăn, chăm sóc ông khi sống chung. "Bà ấy đối xử rất tốt, khiến tôi có cảm giác vui vẻ, giống như đang yêu thật sự", ông chia sẻ.

Cụ ông cho biết, người phụ nữ liên tục bày tỏ sự quan tâm, hứa hẹn sẽ nấu ăn, chăm sóc ông khi sống chung. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, đến ngày thứ ba, mọi chuyện bắt đầu xuất hiện những chi tiết bất thường. Người phụ nữ đưa cụ ông đi xem nhà mới. Bà cho biết hiện đang sống cùng con trai trong một căn nhà nhỏ, nếu sau này kết hôn thì sẽ mua thêm một căn nhà mới cho con trai ở, còn hai người già vẫn sống trong căn nhà cũ.

Ngay sau buổi xem nhà, người phụ nữ bắt đầu xin tiền. Chỉ trong vòng 5 ngày, từ lúc quen biết đến khi giao tiền, cụ ông đã nhiều lần rút tiền mặt và đưa cho bạn gái mới tại một con hẻm vắng. Cụ thể, ngày đầu rút 15.000 tệ, ngày thứ hai 12.000 tệ, ngày thứ ba 28.000 tệ, ngày thứ tư 50.000 tệ. Tổng cộng 105.000 tệ, tương đương hơn 360 triệu đồng, được nói là để đóng tiền đặt cọc mua nhà, trong khi giấy tờ căn nhà lại đứng tên con trai người phụ nữ.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi nhận tiền, người phụ nữ tiếp tục nói chưa đủ, yêu cầu thêm 20.000 tệ. Lần này, cụ ông không đưa tiền. Đến tháng 7 năm 2025, bà lại tiếp tục xin tiền lần nữa, khiến ông bắt đầu sinh nghi.

Nhận thấy sự việc không ổn, cụ ông đã gọi điện kể lại toàn bộ cho con gái đang sinh sống tại Tân Cương. Bà Lưu cho rằng cha mình đã rơi vào một mối quan hệ tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo tình tiền, nên mong phía người phụ nữ phải có lời giải thích rõ ràng.

Gia đình lên tiếng, người phụ nữ không chấp nhận hòa giải

Phóng viên nhiều lần liên hệ với người phụ nữ nhưng không được. Khi gọi cho con trai bà, sau khi nghe trình bày lý do, người này lập tức cúp máy.

Hôm sau, phóng viên cùng bà Lưu và cụ ông đến tận khu chung cư nơi người phụ nữ sinh sống. Dù không gặp trực tiếp, hàng xóm cho biết người phụ nữ này từng có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp với các ông lớn tuổi khác trong những năm trước.

Khi được liên hệ xác minh, người phụ nữ thừa nhận việc cụ ông đưa 105.000 tệ tiền mặt trong 4 ngày là sự thật và số tiền này đã được dùng làm tiền đặt cọc mua nhà cho con trai. (Ảnh: Sohu)

Khi được liên hệ xác minh, người phụ nữ thừa nhận việc cụ ông đưa 105.000 tệ tiền mặt trong 4 ngày là sự thật và số tiền này đã được dùng làm tiền đặt cọc mua nhà cho con trai. Về việc hoàn trả, bà cho rằng "mọi chuyện đều có nguyên nhân, ai không đồng ý thì cứ kiện ra tòa", đồng thời từ chối hòa giải.

Trước thời điểm chương trình phát sóng, bà Lưu cho biết hai bên đã gặp nhau tại đồn công an. Người phụ nữ thừa nhận số tiền đã dùng mua nhà, hiện chỉ còn 40.000 tệ có thể hoàn trả ngay, số còn lại hơn 60.000 tệ sẽ trả dần trong 3 năm.

Câu chuyện khép lại nhưng để lại nhiều băn khoăn. Ở tuổi xế chiều, nhu cầu được yêu thương, bầu bạn là điều chính đáng. Tuy nhiên, khi tình cảm gắn liền với những khoản tiền lớn và những quyết định vội vã, ranh giới giữa yêu thương thật lòng và lợi dụng đôi khi trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Theo Sohu, Sina, 163