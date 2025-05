Mỡ máu cao 'rất sợ' một loại quả rẻ tiền, ăn đúng còn chống ung thư, đẩy lùi bệnh tim

Loại quả có thể giúp giảm mỡ máu

Mỡ máu cao là tình trạng gia tăng cholesterol xấu (lipoprotein tỷ trọng thấp – LDL) hay chất béo trung tính (triglycerides) hoặc cả hai ở trong máu. Việc tích tụ quá nhiều cholesterol xấu có thể dẫn đến sự hình thành các mảng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Tuy nhiên, một loại quả quen thuộc với người Việt có thể là “thành phần bí mật” giúp giảm mỡ máu cao và thậm chí ngăn ngừa ung thư, theo các nghiên cứu gần đây. Loại quả này chứa hàm lượng cao một hợp chất đã được chứng minh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, báo Anh Express đưa tin.

Cụ thể, các nghiên cứu cho thấy ớt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một trái tim khỏe mạnh, nhờ vào capsaicin – hợp chất tạo nên vị cay đặc trưng của ớt.

Capsaicin không chỉ là tác nhân gây cay mà còn có khả năng giảm cholesterol và có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư cũng như viêm khớp. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition năm 2022 đã làm rõ tác động của capsaicin đến cholesterol.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã phân tích chín thử nghiệm lâm sàng có kiểm soát, với tổng cộng 461 bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa – một nhóm các tình trạng làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và các bệnh tim mạch.

Kết quả cho thấy việc bổ sung capsaicin đã giảm đáng kể tổng lượng cholesterol và cholesterol LDL.

Các tác giả kết luận: “Việc bổ sung capsaicin (CAP) là một phương pháp đầy hứa hẹn trong việc giảm tổng lượng cholesterol và LDL ở bệnh nhân mắc hội chứng chuyển hóa. Sử dụng CAP ngắn hạn (dưới 12 tuần) ở phụ nữ cũng có thể giúp giảm chất béo trung tính trong máu.”

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng ớt và capsaicin có thể là “đồng minh” hữu ích trong cuộc chiến chống lại bệnh tim mạch. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of the American College of Cardiology năm 2019 phát hiện rằng việc ăn ớt thường xuyên có thể liên quan đến giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Món thịt xào sả ớt quen thuộc của người Việt.

Nghiên cứu đã theo dõi khẩu phần ăn và lịch sử sức khỏe của hơn 22.000 người dân sống tại miền nam nước Ý trong trung bình hơn tám năm.

Kết quả rất đáng chú ý: những người ăn ớt hơn bốn lần mỗi tuần có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn khoảng một phần ba so với những người không ăn loại quả này. Điều đặc biệt là lợi ích này xuất hiện bất kể người tham gia có tuân theo chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải hay không.

Các nhà nghiên cứu báo cáo: “Trong một quần thể người trưởng thành Địa Trung Hải lớn, việc ăn ớt thường xuyên có liên quan đến giảm nguy cơ tử vong do tất cả các nguyên nhân và bệnh tim mạch.”

Thêm vào đó, một nghiên cứu khác công bố trên tạp chí Angiology năm 2021 đã tổng hợp dữ liệu từ bốn nghiên cứu riêng biệt, tập trung vào việc tiêu thụ thực phẩm cay – cụ thể là ớt, nước sốt ớt hoặc dầu ớt – và mối liên hệ với bệnh tim mạch.

Xem xét dữ liệu từ 564.748 người tham gia trong thời gian trung bình 9,7 năm, nghiên cứu này cho thấy mối liên kết thú vị giữa việc ăn cay và lợi ích sức khỏe.

Các tác giả cho biết rằng những người thường xuyên ăn đồ cay có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn, cũng như nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn.

Họ khẳng định: “Dữ liệu tổng hợp cho thấy so với những người không ăn cay thường xuyên, những người ăn cay đều đặn có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 12%.”

Ngoài ra, họ phát hiện việc ăn cay có liên hệ chặt chẽ với việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim, nhưng không thấy hiệu quả tương tự đối với các bệnh mạch máu não.

Họ kết luận: “Tổng kết các nghiên cứu dịch tễ học hiện có cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm cay từ ớt có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn do tất cả nguyên nhân cũng như tử vong do bệnh tim. Cần có thêm nghiên cứu trên các nhóm dân số khác để xác nhận mối liên hệ này.”

Ung thư

Một nghiên cứu khác công bố trên tạp chí Molecules vào năm 2022 cho thấy capsaicin có thể đóng vai trò trong việc ngăn ngừa béo phì. Nghiên cứu cũng ghi nhận đặc tính chống viêm và chống ung thư của hợp chất này.

Các nhà nghiên cứu nhận xét: “Các capsaicinoid có tác dụng chống lại mức cholesterol cao và béo phì, thể hiện tác dụng chống ung thư và được sử dụng để điều trị cơn đau do viêm khớp.”

Trà My

Theo Express