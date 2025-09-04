Mổ khẩn trong đêm cứu bé gái bị chấn thương vùng kín nghiêm trọng

Ngày 4-9, TS-BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM), cho biết nơi đây vừa tiếp nhận cứu chữa một bé gái 6 tuổi bị tai nạn chơi thể thao dẫn đến chấn thương vùng kín nghiêm trọng.

Phụ huynh cần lưu ý khi cho trẻ nhỏ tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là các môn có tốc độ cao và dễ té ngã như patin

Theo thông tin từ gia đình, vào khoảng 21 giờ ngày 22-8, bé đang chơi patin thì không may té ngã, đập mông xuống nền sân. Sau cú ngã, bé bị chảy máu nhiều ở vùng âm hộ, được sơ cứu tại cơ sở y tế gần nhất trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng đau nhiều ở vùng sinh dục. Vết thương có nhiều máu cục che lấp khiến việc đánh giá mức độ tổn thương gặp khó khăn. Ê-kíp trực thuộc Khoa Thận – Niệu tiến hành băng ép cầm máu tạm thời, đồng thời giải thích tình trạng cho người nhà và khẩn trương làm thủ tục mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ phát hiện nhiều vết rách sâu ở vùng âm hộ và rìa hậu môn. Rất may, niệu đạo và ống hậu môn không bị tổn thương.

Bệnh nhi được khâu phục hồi các vết thương bởi ThS-BS Dương Hoàng Mai, Khoa Thận – Niệu. Sau mổ, sức khỏe bé ổn định, hồi phục tốt và đã được xuất viện sau 3 ngày điều trị.

BS Thạch khuyến cáo chấn thương vùng kín ở trẻ em tuy không phổ biến nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời. Sự quan tâm, giám sát chặt từ phụ huynh cùng việc trang bị bảo hộ đúng cách là yếu tố then chốt để phòng ngừa hiệu quả.