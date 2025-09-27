Mở hộp sọ lấy máu tụ cứu bệnh nhi bị ngã từ gác trọ cao 2,5m

Ngày 27/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, tại đây vừa tiếp nhận trường hợp bị tai nạn sinh hoạt nguy kịch tính mạng. Bệnh nhi là bé trai N.T.D. (7 tuổi, ở phường Dĩ An, TP.HCM) được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng đau đầu, nôn ói nhiều. Kết quả CT ghi nhận dập xuất huyết não thái dương - đỉnh phải, kèm nứt sọ và chảy máu ngoài màng cứng vùng chẩm trái.

Các bác sĩ đã tiến hành mở hộp sọ lấy máu tụ giúp bệnh nhi qua nguy kịch

Sau một đêm theo dõi, tình trạng bệnh nhi không cải thiện mà ngày càng xấu đi. Trẻ rơi vào ngủ gà, tri giác không tỉnh táo. Các bác sĩ tiến hành chụp CT lần thứ hai thì phát hiện khối máu tụ đã lan rộng, chèn ép tiểu não và thân não. Đây là vùng não tối quan trọng kiểm soát sự sống.

BS Trương Tất Thuật, khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện cho biết: “Sau hội chẩn, bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức. Chúng tôi khoan mở sọ vùng chẩm gáy bên trái, lấy máu tụ và cầm máu tại vị trí xương vỡ và đóng vết mổ theo từng lớp. Sau mổ, bệnh nhi qua nguy kịch, tri giác tỉnh táo, không để lại di chứng vận động và ngôn ngữ”.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã bình phục tốt, may mắn không để lại di chứng

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo các gia đình có trẻ nhỏ sống trong nhà trọ có gác lửng cần lắp đặt lan can, thiết bị bảo hộ chắc chắn, đồng thời giám sát chặt chẽ trẻ khi sinh hoạt.

Trường hợp trẻ không may bị ngã và xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu, buồn nôn, nôn ói nhiều, ngủ gà, hôn mê, yếu liệt tay chân hoặc nói khó, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặt trẻ nằm ngửa, cố định đầu - cổ - lưng và đưa đến bệnh viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Sự chậm trễ trong cấp cứu có thể để lại hậu quả không thể hồi phục.