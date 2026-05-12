Mở gối ra kiểm tra, người phụ nữ hoảng hốt vì cảnh tượng bên trong

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm kéo dài - điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, nấm mốc và côn trùng phát triển trong các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là chăn gối.

Người phụ nữ (tại Trung Quốc) cho biết suốt một thời gian dài, cô thường xuyên nghe thấy tiếng "sột soạt" phát ra từ chiếc gối mỗi khi trở mình lúc ngủ. Ban đầu, cô nghĩ âm thanh này chỉ do phần ruột gối làm từ vỏ kiều mạch và vỏ kê cọ xát vào nhau nên không quá để tâm.

Tuy nhiên, vì âm thanh ngày càng rõ, cô quyết định tháo gối ra kiểm tra. Ngay khi mở khóa kéo, nhiều côn trùng nhỏ màu đen bất ngờ bay ra ngoài. Khi tiếp tục đổ phần ruột gối ra, cô bàng hoàng phát hiện bên trong có rất nhiều côn trùng, ước tính lên tới hàng nghìn con.

Người phụ nữ kể rằng cô còn thấy nhiều mảnh vụn dưới đáy gối, nghi là do côn trùng gặm lớp lót bên trong. "Ban đầu tôi nghĩ chỉ vài chục con, không ngờ lại nhiều đến như vậy", cô nói.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho biết họ lập tức kiểm tra lại gối trong nhà vì lo ngại cũng gặp tình trạng tương tự.

Sinh vật đen trong vỏ gối.

Gối làm từ nguyên liệu thực vật dễ tích tụ vi khuẩn

Theo kết quả một thí nghiệm do Khoa Khoa học và Công nghệ Chăn nuôi thuộc Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh thực hiện, các loại gối nhồi nguyên liệu thực vật như vỏ kiều mạch, hạt kê hay hạt quế có mật độ vi khuẩn cao hơn đáng kể so với nhiều chất liệu khác.

Các chuyên gia cho biết loại ruột gối này được nhiều người ưa chuộng vì có nguồn gốc tự nhiên, thoáng khí và được cho là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bảo quản không đúng cách hoặc để trong môi trường ẩm nóng kéo dài, chúng rất dễ trở thành nơi trú ngụ của côn trùng và vi sinh vật.

Trong thí nghiệm so sánh giữa nhiều loại ruột gối phổ biến, gối nhồi thực vật có lượng vi khuẩn cao nhất, trong khi gối lông vũ được đánh giá sạch hơn.

Chuyên gia hướng dẫn vệ sinh từng loại gối

Guo Na, chuyên gia thuộc Hiệp hội Công nghiệp Vệ sinh Bắc Kinh, cho biết ruột gối không phải đồ dùng "dùng mãi không thay". Việc vệ sinh và thay mới phụ thuộc vào từng chất liệu cụ thể.

Theo chuyên gia này, giặt sai cách không chỉ làm giảm tuổi thọ gối mà còn khiến ruột gối nhanh hỏng, mất độ đàn hồi và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Đối với gối sợi tổng hợp như polyester hay bông ngọc trai, người dùng có thể giặt tay hoặc giặt máy bằng nước ấm cùng chất tẩy rửa trung tính. Sau khi giặt nên sấy hoặc phơi khô nhanh để tránh ẩm mốc.

Gối lông vũ cần được giặt nhẹ bằng tay để tránh làm hỏng phần lông bên trong. Sau khi giặt nên hong khô ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng gắt và vỗ nhẹ để giữ độ tơi xốp.

Với gối cao su thiên nhiên, chuyên gia khuyến cáo không nên giặt máy vì chất liệu này dễ hư hại khi bị kéo giãn hoặc tiếp xúc nhiệt độ cao. Tốt nhất nên giặt nhẹ bằng nước lạnh rồi để khô tự nhiên trong bóng râm.

Riêng gối memory foam (mút hoạt tính) thường không nên giặt trực tiếp. Người dùng có thể dùng máy hút bụi hoặc dung dịch vệ sinh vải để làm sạch bụi bẩn và mạt bụi.

Đặc biệt, các loại gối chứa nguyên liệu thực vật như vỏ kiều mạch hoặc hạt thảo mộc không nên ngâm giặt với nước. Thay vào đó, nên định kỳ đổ ruột gối ra phơi nắng, giữ nơi khô ráo và thay mới thường xuyên để hạn chế côn trùng sinh sôi.

Bao lâu nên thay gối một lần?

Các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng ruột gối quá lâu mà không thay mới.

Thông thường, gối cao su thiên nhiên và memory foam có tuổi thọ khoảng 3-5 năm. Gối lông vũ và sợi tổng hợp nên thay sau 1-2 năm sử dụng vì dễ bị vón cục, mất độ đàn hồi.

Riêng các loại gối làm từ nguyên liệu thực vật nên được thay hàng năm hoặc tối đa sau 1-2 năm sử dụng.

Ngoài ra, vào những ngày nắng ráo, người dùng nên đem gối ra nơi thông thoáng để phơi khô. Tia cực tím từ ánh nắng có thể giúp giảm vi khuẩn, nấm mốc và mạt bụi tích tụ trong gối sau thời gian dài sử dụng.



