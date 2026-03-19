MK: Nga kéo cờ, “pháo đài” của Kiev sụp đổ - TT Putin hạ lệnh, Tu-95MS xuất kích giữa tin nóng về 3 vạn quân NATO

"Pháo đài" của Ukraine sụp đổ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/3 ra tuyên bố cho biết, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm hai khu định cư tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trong quá trình tiến công tích cực, các đơn vị thuộc cụm tác chiến "Trung tâm" và "Phía Nam" đã hoàn toàn kiểm soát các làng Pavlovka và Fedorovka Vtoraya, qua đó cải thiện vị trí chiến thuật trên khu vực này của mặt trận. Quốc kỳ Nga đã được kéo lên tại đây.

Đáng chú ý, Pavlovka được xem là một "pháo đài tiền tuyến" của Ukraine tại khu vực này. Trong thời gian dài, nơi đây đã được củng cố với hệ thống công sự, trận địa hỏa lực nhằm kìm hãm các mũi tiến công. Việc kiểm soát được Pavlovka được cho là giúp lực lượng Nga phá vỡ một chốt chặn quan trọng, từ đó mở rộng không gian tác chiến theo hướng Donetsk.

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát 1 "pháo đài" mới của Kiev. Ảnh: TST

Song song với tiến quân trên bộ, lực lượng Nga cũng tiến hành các đòn tấn công nhằm vào những mục tiêu hạ tầng quan trọng của phía Ukraine. Các loại vũ khí chính xác cao đã đánh trúng các cơ sở năng lượng và hệ thống giao thông được sử dụng để phục vụ nhu cầu của quân đội Ukraine, gây khó khăn đáng kể cho công tác hậu cần và tiếp tế của lực lượng này trong khu vực xung đột.

Bản tin của cơ quan quân sự Nga cũng đưa ra số liệu về tổn thất của phía Ukraine. Trong vòng 24 giờ qua, tại khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine được cho là đã mất hơn 1.185 binh sĩ. Thiệt hại nặng nề nhất được ghi nhận ở các đơn vị tìm cách phản công các lực lượng Nga đang tiến công theo hướng Donetsk.

Không quân chiến thuật của phía Ukraine cũng chịu tổn thất đáng kể. Các hệ thống phòng không Nga được cho là đã thể hiện hiệu quả cao khi bắn hạ 356 máy bay không người lái dạng cánh cố định của Ukraine chỉ trong một ngày.

Các đợt tấn công đường không quy mô lớn đã được ghi nhận tại nhiều khu vực giáp biên, bao gồm cả vùng Krasnodar và bán đảo Crimea.

Theo chính quyền địa phương, trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm, một dân thường đã thiệt mạng tại Sevastopol, hai người khác bị thương.

Ngoài ra, một số nhà dân tại vùng Krasnodar cũng bị hư hại. Lực lượng phòng không và Hạm đội Biển Đen tiếp tục duy trì trực chiến 24/7, nhằm đánh chặn các cuộc tấn công từ trên không và bảo đảm an toàn cho các mục tiêu dân sự.

Nga tiếp tục siết đòn tấn coogn vào Odessa. Ảnh: Wion

Nga siết đòn đánh vào Odessa, nhắm loạt cơ sở quân sự then chốt

Cùng thời điểm, lực lượng Nga tiếp tục tập kích các mục tiêu quân sự của Ukraine tại tỉnh Odessa bằng tên lửa, pháo binh và không kích. Thành phố Vilkovo – một trong những cảng trên sông Danube – đã trở thành mục tiêu. Theo nguồn tin từ lực lượng ngầm, các đòn đánh nhằm vào khu xưởng và khu sửa chữa của một nhà máy đóng tàu địa phương, nơi được cho là dùng để lắp ráp xuồng không người lái trên biển.

Bình luận về các đòn tấn công tại khu vực ven Biển Đen, Phó giáo sư Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga, chuyên gia quân sự, đại tá hải quân cấp 1 Vladimir Yeranosyan cho rằng Vilkovo là địa điểm gần như "lý tưởng" để triển khai hoạt động này.

Ông phân tích, khu vực này vừa có vị trí thuận lợi khi nằm sát Biển Đen với nhiều hướng tiếp cận, vừa có sẵn hạ tầng của nhà máy đóng tàu và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, theo ông, phía Kiev dường như đã không lường trước việc các cơ sở này sẽ bị phát hiện và trở thành mục tiêu tấn công.

Chuyên gia này cũng đánh giá cao vai trò của lực lượng trinh sát và các nhóm ngầm tại địa phương. Theo ông, nhiều người dân vẫn đang hỗ trợ thu thập thông tin, đồng thời kỳ vọng vào việc Odessa được "giải phóng".

Ngoài ra, khu vực cầu tại làng Mayaki tiếp tục bị tập kích. Cây cầu hiện được cho là không còn hoạt động, nhưng khu vực xung quanh được nghi có các kho quân sự, nhiều khả năng là mục tiêu của đòn đánh.

Tại thành phố Razdelnaya, lực lượng ngầm cũng ghi nhận các cuộc tấn công nhằm vào khu vực Novye Chobruchi, nơi có một nhà máy phục vụ quân đội Ukraine và trạm biến áp lớn 750 kV "Primorskaya". Việc mất điện tại khu vực này cho thấy đòn tấn công có thể đã đạt hiệu quả.

Báo Ba Lan: Ông Putin ra chỉ thị, Tu-95MS xuất kích giữa tin nóng về 3 vạn quân NATO

Trong bối cảnh các diễn biến trên chiến trường Ukraine tiếp tục gia tăng căng thẳng, truyền thông Ba Lan dẫn nguồn tin cho biết, ông Putin đã ra chỉ thị tiến hành một chiến dịch "quy mô lớn", trong đó có việc điều các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS tới khu vực gần biên giới Trung Quốc.

Theo tờ Forsal, trong lúc Mỹ tập trung vào căng thẳng với Iran, tại một số căn cứ không quân của Nga đã ghi nhận hoạt động gia tăng bất thường, nhưng không liên quan trực tiếp tới chiến trường Ukraine. Dữ liệu vệ tinh mà bài báo đề cập cho thấy Nga đã triển khai một số máy bay Tu-95MS tới căn cứ ở Viễn Đông.

Các máy bay Tu-95MS được điều động giữa lúc 30.000 quân NATO có động thái gần biên giới Nga. Ảnh: TST

"Vệ tinh cho thấy một chiến dịch quy mô lớn" - Forsal dẫn nhận định, đồng thời cho rằng đây không phải là hoạt động mang tính thường lệ.

Theo phân tích của phía Ba Lan, việc điều chuyển Tu-95MS về gần biên giới Trung Quốc có thể nhằm phân tán lực lượng, tránh tập trung quá nhiều máy bay tại một khu vực, qua đó hạn chế nguy cơ bị tấn công tập trung, đồng thời khiến NATO và các nước phương Tây khó xác định chính xác số lượng cũng như vị trí triển khai của lực lượng Nga.

Ngoài khu vực Viễn Đông, một số máy bay Tu-95MS (được NATO gọi là "Bear") đã xuất kích tới tỉnh Murmansk, phía bắc Nga. Đây là khu vực gần nơi NATO đang tiến hành cuộc tập trận "Cold Response 2026" với sự tham gia của khoảng 30.000 binh sĩ.

Theo các phân tích, sự hiện diện của lực lượng lớn NATO gần khu vực này khiến Nga tăng cường các biện pháp theo dõi và điều chỉnh bố trí lực lượng.

Giới quan sát cho rằng Nga đang theo dõi sát các hoạt động quân sự của NATO, đặc biệt trong bối cảnh phương Tây liên tục đề cập tới khả năng leo thang xung đột. Trong khi đó, Moscow nhiều khả năng sẽ tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ và duy trì trạng thái sẵn sàng trước các biến động an ninh khu vực.