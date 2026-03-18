Chỉ huy đặc nhiệm Kiev chết bất thường, Nga tấn công ồ ạt – Ông Putin tung "bất ngờ gây sốc” với 3 vạn quân NATO

Chỉ huy đặc nhiệm Ukraine chết bất thường

Đài TSN (Ukraine) đưa tin, một chỉ huy thuộc Lực lượng đặc nhiệm (SSO) của quân đội Ukraine – ông R. Fermanchuk – đã tử vong bất thường tại tỉnh Khmelnitsky. Hiện xung quanh cái chết của ông này đang xuất hiện nhiều nghi vấn.

Ngoài khả năng tai nạn thông thường, còn có giả thuyết liên quan đến rối loạn tâm lý sau chiến tranh (PTSD), và các nhóm binh sĩ Ukraine "nổi loạn" sau khi đào ngũ.

Những tháng gần đây, Ukraine đang ghi nhận gia tăng các tổn thất ngoài chiến đấu tại khu vực hậu phương.

Ông Fermanchuk là sĩ quan có kinh nghiệm, từng tham chiến tại nhiều điểm nóng như Donetsk, Kharkov và Sumy, đồng thời nhận nhiều huân chương và danh hiệu trong quân đội Ukraine.

Ukraine đang ghi nhận gia tăng các tổn thất ngoài chiến đấu tại khu vực hậu phương. Ảnh: TST

Đáng chú ý, "đào ngũ" là vấn đề nhức nhối trong quân đội Ukraine hiện nay. Tháng 1/2026, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov thừa nhận, khoảng 200.000 binh sĩ đã tự ý rời bỏ đơn vị chiến đấu.

Một số chuyên gia cho rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, số lượng người đào ngũ trong những năm tới có thể tiệm cận quy mô quân số hiện tại của Ukraine, từ đó tạo ra những thách thức đáng kể về an ninh và kiểm soát trong nước.

Hiện chưa có xác nhận chính thức về nguyên nhân tử vong của ông Fermanchuk, và các thông tin liên quan vẫn đang gây nhiều tranh luận.

Quân đội Nga ồ ạt tấn công tất cả các hướng

Giữa lúc các thông tin về tình hình nội bộ và tổn thất của phía Ukraine liên tiếp xuất hiện, diễn biến trên chiến trường cũng đang có những thay đổi đáng chú ý.

Mặt trận được cho là đang chuyển động nhanh hơn – giao tranh gia tăng ngay cả tại những hướng trước đây gần như "đóng băng" do tình trạng giằng co kéo dài và khó vượt sông Dnieper. Ở khu vực phía Nam, một số nguồn tin mô tả các đợt giao tranh diễn ra ác liệt, với mức độ tổn thất được cho là đáng kể, công tác thu gom thi thể phải tiến hành khẩn trương.

Một số thông tin cũng cho rằng kế hoạch xâm nhập khu vực Bryansk đã bị ngăn chặn. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Nga, ông Sergey Lavrov, nhận định các nỗ lực đàm phán liên quan đến xung đột đang rơi vào bế tắc, đồng thời nhấn mạnh cục diện đang chuyển dần sang giai đoạn đối đầu rõ rệt hơn.

Quân đội Nga tấn công trên mọi hướng. Ảnh: TST

Trong 24 giờ qua, các báo cáo ghi nhận lực lượng Nga có bước tiến tại khu vực Sumy, mở rộng phạm vi kiểm soát tại một số địa bàn.

Tại các điểm nóng khác như Kharkov, giao tranh vẫn tiếp diễn với cường độ cao, trong khi Ukraine được cho là đang điều động thêm lực lượng dự bị và tăng cường sử dụng pháo binh cùng thiết bị bay không người lái.

Đáng chú ý, những diễn biến này cũng đặt trong bối cảnh các tuyên bố từ phía Nga về tình hình chiến trường. Ngày 16/3, Tổng Tham mưu trưởng Nga, ông Valery Gerasimov – đồng thời là chỉ huy lực lượng liên hợp – đã kiểm tra hoạt động của cụm quân "Phương Nam".

Sau khi nghe báo cáo từ các chỉ huy, ông cho biết hơn 60% lãnh thổ Konstantinovka và hơn một nửa Krasny Liman đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, đồng thời khẳng định: "Quân đội Nga đang tấn công trên mọi hướng".

Những đánh giá này cho thấy sự tương phản đáng chú ý giữa các tuyên bố chính thức và diễn biến thực địa.

Ông Putin tung "bất ngờ gây sốc" với 3 vạn quân NATO

Trong bối cảnh Ukraine được cho là đang gặp nhiều bất lợi trên chiến trường, các đồng minh của Kiev cũng có động thái đáng chú ý khi đưa lực lượng áp sát biên giới Nga, tuy nhiên Moscow đã lập tức có phản ứng.

Theo đó, khoảng 30.000 binh sĩ NATO đã gia tăng hiện diện gần biên giới Nga trong khuôn khổ cuộc tập trận "Cold Response 2026" diễn ra tại Na Uy và vùng biển Barents. Động thái này diễn ra đúng thời điểm sự chú ý toàn cầu đang dồn về Trung Đông, khi liên minh Mỹ–Israel tập trung vào tình hình Iran.

Nga tung bất ngờ gây sốc cho 3 vạn quân NATO. Ảnh: TST

Theo 360kuai, việc tập trung lực lượng quy mô lớn gần biên giới Nga được xem là một tín hiệu gây sức ép, trong bối cảnh Moscow vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể tại khu vực này. Ngay khi các hoạt động của NATO bắt đầu, Kremlin đã có động thái đáp trả.

Trong bài viết có tiêu đề "30.000 quân NATO được triển khai tới sát biên giới Nga: Ông Putin tặng bất ngờ gây sốc, tên lửa rời bệ phóng", TST cho biết, ngay khi các hoạt động của NATO bắt đầu, Nga đã triển khai tàu ngầm mang tên lửa hành trình Oniks – mệnh danh "sát thủ diệt hạm" tới biển Barents, khu vực có sự hiện diện của lực lượng NATO.

Tiếp đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại quá trình phóng tên lửa, với thông báo: "Tên lửa đã rời bệ phóng".

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh tên lửa được phóng đi. Ảnh: BQP Nga

Theo tờ 360kuai, tên lửa chống hạm Oniks đã được phóng từ tàu ngầm này, bay gần 300 km và đánh trúng mục tiêu giả định trên biển. Sự kiện diễn ra "trước sự quan sát của các lực lượng NATO".

"Phản ứng cứng rắn của ông Putin. Tên lửa Oniks đã rời bệ phóng. Trúng mục tiêu!" - 360kuai bình luận.

Theo đánh giá của tờ báo, đây là tín hiệu cho thấy Nga sẵn sàng bảo vệ các khu vực chiến lược, bao gồm bán đảo Kola, đồng thời khẳng định không có ý định nhượng bộ về mặt quân sự trong khu vực.