Minh tinh tự nhận mình đẹp hơn Song Hye Kyo: Nhan sắc thật tuổi 50 qua cam cận gây ngỡ ngàng

Có thể thấy không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ, bề mặt da của Kim Hee Sun vẫn khá mịn màng, đều màu, với độ căng bóng tự nhiên khi ánh sáng chiếu vào. Vùng má gần như không khuyết điểm, trong khi các đường nét trên gương mặt vẫn giữ được sự mềm mại, thanh thoát vốn là nét đặc trưng của cô. Dù hình ảnh cận cảnh cũng cho thấy một vài dấu hiệu tuổi tác tự nhiên như phần da quanh mắt có nếp gấp nhẹ, hơi xỉn màu nhưng tổng thể thần thái cùng làn da khỏe khoắn vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Ở tuổi 50, để giữ được trạng thái làn da vẫn ở mức tươi tắn, rạng rỡ như Kim Hee Sun là điều khiến nhiều người phải nể phục.

Kim Hee Sun được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc đình đám nhất của màn ảnh Hàn Quốc thế hệ trước, đặc biệt nổi tiếng trong giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, nữ tính nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng, nữ diễn viên từng trở thành hình mẫu được đông đảo khán giả yêu mến. Từ gương mặt đẹp sắc nét, đôi mắt có hồn đến sống mũi cao thanh tú của cô đều dễ dàng chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Trong đó, bộ phim truyền hình huyền thoại Tình cờ (Tomato) chính là một trong những dấu mốc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Kim Hee Sun.

Vẻ đẹp của Kim Hee Sun từng gây xao xuyến hàng triệu tái tim châu Á. (Ảnh: Instagram)

Thời điểm ấy, minh tinh sinh năm 1977 chinh phục khán giả bằng hình ảnh một cô gái vừa ngọt ngào, đáng yêu nhưng cũng thông minh và sắc sảo. Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh, Kim Hee Sun còn tạo ra hàng loạt xu hướng làm đẹp và phong cách được giới trẻ theo đuổi như bờm tóc, mái tóc suôn thẳng tự nhiên hay những thú vui gắn liền với nhân vật như trồng cây cà chua cảnh, chơi yoyo. Đặc biệt, kiểu tóc dài ép thẳng kết hợp cùng chiếc bờm tóc đặc trưng của cô đã trở thành hình ảnh kinh điển, thậm chí hơn 20 năm sau vẫn được nhắc lại khi Jennie tái hiện tạo hình này trong chương trình Apartment 404.

Nhan sắc mỹ miều, vừa ngây thơ vừa sắc sảo của Kim Hee Sun.

Jennie từng gây sốt khi tái hiện lại tạo hình kinh điển của đàn chị Kim Hee Sun. (Ảnh: Instagram)