Mina Phạm - vợ 2 Minh Nhựa gặp 'tai nạn' sống ảo khi đăng status tiếng Anh nhưng copy thiếu

So với ông xã đại gia thì Mina Phạm (tên thật: Nga Phạm) - người vợ thứ 2 của Minh Nhựa cũng nổi tiếng không kém trên cõi mạng. Bởi lẽ vợ 2 Minh Nhựa rất chịu khó đầu tư khoản ảnh ọt đăng "Phây" để có một trang cá nhân rực rỡ.

Cụ thể, ngoài việc chụp 3549582348 bộ ảnh hoành tráng, hàng hiệu "đắp" từ đầu đến chân thì Mina Phạm còn rất chăm để caption so deep. Tất nhiên phần lớn caption mà vợ 2 đại gia ngành nhựa sử dụng đều là đi cop nhưng kể ra, việc sưu tầm được ngần ấy status cũng tốn không ít công sức.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mới đây, Mina Phạm không đăng một bức hình xinh đẹp kèm dòng trạng thái bằng tiếng Anh khá khó hiểu: "A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up a nice guy can open up my heart" (Tạm dịch: Một chàng trai dễ thương có thể khiến em mở mắt ngắm nhìn, một chàng trai thông minh có thể mở... một chàng trai tốt có thể mới có thể mở lối vào trái tim của em).

Bức ảnh kèm status của Mina Phạm

Ngay lập tức, status khó hiểu của Mina Phạm khiến dân tình chú ý. Thử tìm hiểu thì hoá ra, vợ đại gia "mượn" một câu châm ngôn tình yêu bằng tiếng Anh nhưng lại copy thiếu nên mới có sự trúc trắc này.

Nguyên văn của câu châm ngôn: "A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up my mind, but only a nice guy can open up my heart". Tạm dịch: "Một anh chàng dễ thương có thể khiến em mở mắt ngắm nhìn, một anh chàng thông minh có thể mở mang trí óc của em, nhưng chỉ có một chàng trai tốt mới có thể mở lối vào trái tim của em".

Mà có lẽ Mina Phạm chỉ nhầm nhọt một chút trong quá trình sống ảo thôi nhỉ? Hay là vợ đại gia cố tình viết sai để test trình tiếng Anh của dân mạng ta?

Vợ chồng Minh Nhựa - Mina Phạm

Còn nhớ hồi tháng 9/2019, Mina Phạm cũng gặp "tai nạn" sống ảo khi bị "bóc mẽ" dùng ảnh của một Instagramer nước ngoài có tên @taramilktea rồi photoshop mình vào trong ảnh để check in toàn những nơi sang chảnh. Bởi vậy mới thấy sống ảo cũng cực lắm chứ không đơn giản chút nào đâu nhé!

Mina Phạm từng bị tố đi du lịch khắp nơi trên thế giới bằng photoshop

Ảnh: Fb nhân vật