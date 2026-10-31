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Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to trong 3 ngày liên tiếp

Duy Anh
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Do tác động của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to từ đêm 5-7/11.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tuần tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh liên tiếp.

Cụ thể, đợt thứ nhất diễn ra trong khoảng ngày 2-3/11, có cường độ yếu, khiến thời tiết chuyển mát. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ, ban đêm và sáng sớm ở mức 22-26 độ.

Đợt thứ 2 xuất hiện trong khoảng ngày 5-7/11, có cường độ mạnh hơn đợt đầu. Nhiệt độ ban ngày giảm còn 27-30 độ, ban đêm phổ biến 21-24 độ, vùng núi có nơi xuống dưới 21 độ, thông tin này được đăng tải trên tờ Sức khỏe và Đời sống.

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa to trong 3 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Miền Bắc khả năng sẽ đón một đơt không khí lạnh mới ngay đầu tuần sau, gây mưa dông (Ảnh: Việt Hùng).

Tuy nhiên, theo thông tin trên tờ Vietnamnet, dù đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh, miền Bắc chưa chuyển rét. Song thời tiết chuyển mát, dễ chịu hơn, không còn tình trạng nắng nóng, oi bức như những ngày trước đó.

Theo cơ quan khí tượng, do tác động của không khí lạnh tràn về, từ đêm mùng 1-2/11 và khoảng đêm 5-7/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/10 và ngày 1/11

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

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