HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét nhà riêng, bắt khẩn cấp Phạm Văn Lắm SN 1978

Duy Anh
|

Khám xét khẩn cấp phòng ngủ của Lắm, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ: 2 gói ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 22,5g; 01 cân tiểu ly, 1 kéo và một số tang vật khác.

Ngày 31/10, Công an TP Đồng Nai thông tin, trước đó, vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 26/10, Công an phường Phước Tân tiếp nhận nguồn tin giá trị từ đường dây nóng Hotline báo tin tại căn nhà không số thuộc tổ 1, KP Hương Phước, phường Phước Tân, TP. Đồng Nai có đối tượng liên quan đến ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Phòng Chống tội phạm phối hợp cùng Tổ CSKV Công an phường Phước Tân đã khẩn trương huy động lực lượng tiến hành kiểm tra căn nhà nêu trên.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng Lại Minh Phụng, sinh năm 1983, trú tại phường Phước Tân, TP Đồng Nai, (là chủ căn nhà) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy dạng đá. Tiếp tục đấu tranh khai thác nhanh, Phụng thừa nhận số ma túy trên mua từ đối tượng có tên thường gọi là "Út" tại khu vực vườn Trầu, thuộc phường Long Hưng, TP. Đồng Nai về để sử dụng.

Khám xét nhà riêng, bắt khẩn cấp Phạm Văn Lắm SN 1978 - Ảnh 1.

Đối tượng Lại Minh Phụng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban lãnh đạo, cùng sự quyết tâm cao, cán bộ chiến sỹ Công an phường Phước Tân đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, xác minh, truy xét đối tượng có tên "Út".

Đến khoảng 08 giờ 00 phút ngày 27/10/2026, Công an phường Phước Tân đã bắt được đối tượng Phạm Văn Lắm, sinh năm 1978; trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai; tên thường gọi là "Út") ngay tại nhà riêng của đối tượng.

Khám xét khẩn cấp phòng ngủ của Lắm, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ: 2 gói ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 22,5g; 01 cân tiểu ly, 1 kéo và một số tang vật khác.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Lắm đã khai nhận hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" của mình.

Khám xét nhà riêng, bắt khẩn cấp Phạm Văn Lắm SN 1978 - Ảnh 2.

Đối tượng Phạm Văn Lắm, tên thường gọi là “Út” tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hiện Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Công an đồng loạt khám xét 3 địa điểm kinh doanh: Khởi tố Đinh Thị Hiền Vy và em ruột
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Hay độc lạ

bắt tạm giam

bắt khẩn cấp

khám xét

Tin ngắn

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại