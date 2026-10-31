Khám xét nhà riêng, bắt khẩn cấp Phạm Văn Lắm SN 1978

Khám xét khẩn cấp phòng ngủ của Lắm, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ: 2 gói ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 22,5g; 01 cân tiểu ly, 1 kéo và một số tang vật khác.

Ngày 31/10, Công an TP Đồng Nai thông tin, trước đó, vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 26/10, Công an phường Phước Tân tiếp nhận nguồn tin giá trị từ đường dây nóng Hotline báo tin tại căn nhà không số thuộc tổ 1, KP Hương Phước, phường Phước Tân, TP. Đồng Nai có đối tượng liên quan đến ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Phòng Chống tội phạm phối hợp cùng Tổ CSKV Công an phường Phước Tân đã khẩn trương huy động lực lượng tiến hành kiểm tra căn nhà nêu trên.

Qua kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng Lại Minh Phụng, sinh năm 1983, trú tại phường Phước Tân, TP Đồng Nai, (là chủ căn nhà) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy dạng đá. Tiếp tục đấu tranh khai thác nhanh, Phụng thừa nhận số ma túy trên mua từ đối tượng có tên thường gọi là "Út" tại khu vực vườn Trầu, thuộc phường Long Hưng, TP. Đồng Nai về để sử dụng.

Đối tượng Lại Minh Phụng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban lãnh đạo, cùng sự quyết tâm cao, cán bộ chiến sỹ Công an phường Phước Tân đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, xác minh, truy xét đối tượng có tên "Út".

Đến khoảng 08 giờ 00 phút ngày 27/10/2026, Công an phường Phước Tân đã bắt được đối tượng Phạm Văn Lắm, sinh năm 1978; trú tại phường Long Hưng, TP Đồng Nai; tên thường gọi là "Út") ngay tại nhà riêng của đối tượng.

Khám xét khẩn cấp phòng ngủ của Lắm, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ: 2 gói ma túy tổng hợp có khối lượng khoảng 22,5g; 01 cân tiểu ly, 1 kéo và một số tang vật khác.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Lắm đã khai nhận hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" của mình.

Đối tượng Phạm Văn Lắm, tên thường gọi là “Út” tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hiện Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.