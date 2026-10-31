Công an đồng loạt khám xét 3 địa điểm kinh doanh: Khởi tố Đinh Thị Hiền Vy và em ruột

Tính đến nay, tổng số đối tượng đã bị khởi tố liên quan đến vụ án này là 09 đối tượng với các tội "Lừa dối khách hàng", "Mua bán hóa đơn trái phép" và "Trốn thuế".

Ngày 31/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với 03 đối tượng.

Đây là kết quả điều tra mở rộng Chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội Facebook đã được Công an thành phố Đồng Nai tổ chức triệt phá vào ngày 06/8/2026.

Tính đến nay, tổng số đối tượng đã bị khởi tố liên quan đến vụ án này là 09 đối tượng với các tội "Lừa dối khách hàng", "Mua bán hóa đơn trái phép" và "Trốn thuế".

Các đối tượng Đinh Thị Hiền Mỹ, Cao Việt Bắc và Nguyễn Anh Tuấn (từ trái qua phải) (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng nên đã xác lập Chuyên án để đấu tranh.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm được nhóm đối tượng này sử dụng để kinh doanh có dấu hiệu kém chất lượng. Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế thành phố Hà Nội ra Quyết định thu hồi số công bố nhưng vẫn được các đối tượng che giấu thông tin, tiếp tục đưa ra thị trường để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng, ngày 06/8/2026, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh và các Sở ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt 03 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

CQĐT đã tiến hành kiểm tra, niêm phong và thu giữ 185 thùng hàng hóa (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Quá trình điều tra xác định vào cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam, sinh năm 1991, nơi thường trú: thôn 14, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà có địa chỉ trụ sở tại tổ 2, khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai để phục vụ cho việc kinh doanh bán hàng online.

Hỗ trợ Nam trong việc Livestream trên ứng dụng Facebook để giới thiệu thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (chị ruột Nam), sinh năm: 1985, nơi thường trú: 420, Cộng Hòa, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù biết ngày 10/10/2025 Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 04 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP, nhưng nhóm đối tượng tiến hành che dấu thông tin và tiếp tục giới thiệu sản phẩm trên phiên Livestream bán hàng cho người tiêu dùng. Kết quả, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà tiêu thụ được tổng cộng 14.434 sản phẩm đã bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà kê khai không đúng về doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế; đồng thời công ty này đã sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Đối với Đinh Mã Hoài Nam - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, trong quá trình điều tra Nam đã khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp thì Nam đã thực hiện việc kinh doanh online và đã bán được số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

Đối tượng Đinh Thị Hiền Vy và Đinh Mã Hoài Nam làm việc với Cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi và số đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Đồng Nai đề nghị người tiêu dùng đã mua các sản phẩm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đồng Nai để cung cấp thông tin tài liệu tang vật, hỗ trợ Cơ quan điều tra có cơ sở bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.