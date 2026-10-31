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Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thay đổi mới nhất đã được áp dụng

Duy Anh
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Với ứng dụng VNeID, người dân đã có thêm một kênh trực tuyến để tiếp cận, sử dụng các dịch vụ điện của EVN.

Sử dụng các dịch vụ điện của EVN trên ứng dụng VNeID

Ngày 29/10 vừa qua, Trang Fanpage chính thức của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội đăng tải thông tin: Nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai tích hợp các dịch vụ điện trên ứng dụng VNeID.

Đến nay, hai đơn vị đã hoàn thành các yêu cầu kỹ thuật, sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ điện trên ứng dụng VNeID, bao gồm:

1️⃣ Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp.

2️⃣ Cấp điện mới từ lưới điện trung áp.

3️⃣ Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện.

4️⃣ Thay đổi mục đích sử dụng điện.

5️⃣ Thay đổi định mức sử dụng điện.

6️⃣ Gia hạn hợp đồng mua bán điện.

7️⃣ Chấm dứt hợp đồng mua bán điện.

8️⃣ Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm.

9️⃣ Thay đổi công suất sử dụng điện.

🔟 Thay đổi thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện.

1️⃣1️⃣ Ngừng cấp điện theo yêu cầu.

1️⃣2️⃣ Cấp điện trở lại.

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thay đổi mới nhất đã được áp dụng - Ảnh 1.

Ảnh: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Việc triển khai các dịch vụ ngành điện trên VNeID góp phần đa dạng hóa kênh tiếp cận dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình sử dụng dịch vụ điện.

Đây là kết quả từ sự phối hợp giữa Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và EVN trong thúc đẩy chuyển đổi số, từng bước mở rộng tiện ích trên VNeID, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số thiết thực, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công điện lực trên VneID

Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thay đổi mới nhất đã được áp dụng - Ảnh 2.
Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thay đổi mới nhất đã được áp dụng - Ảnh 3.
Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thay đổi mới nhất đã được áp dụng - Ảnh 4.

Ảnh: EVN.

Tất cả người dân lắp camera chú ý mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đã được áp dụng

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