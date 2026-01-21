Miền Bắc đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, bỏ túi ngay 8 "thần dược" giữ ấm cơ thể cực tốt

Sáng sớm nay (21/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, ngày và đêm nay tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi và trung du 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C. Riêng Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Dự báo ngày mai sẽ là đỉnh điểm của đợt rét đang diễn ra với nền nhiệt tiếp tục giảm so với hôm trước đó, nhắc nhở chúng ta giữ ấm cơ thể cẩn thận.

Bên cạnh việc giữ ấm bằng áo quần, chăn đệm, các chuyên gia sức khỏe đều cho rằng chế độ ăn uống trong những ngày lạnh đóng vai trò rất quan trọng. Chỉ cần lựa chọn đúng thực phẩm, cơ thể có thể tự sinh nhiệt tốt hơn, tăng cường miễn dịch và hạn chế nguy cơ cảm lạnh, ho sốt khi thời tiết thay đổi. Chúng là:

Chuối

Chuối là loại quả phổ biến của người Việt, dễ mua và phù hợp với nhiều đối tượng. Chuối dễ tiêu hóa, cung cấp năng lượng nhanh, rất thích hợp khi cơ thể mệt mỏi hoặc ăn uống kém trong những ngày lạnh.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, loại quả này chứa vitamin C, vitamin B6, folate và nhiều khoáng chất như kali – giúp duy trì hoạt động của hệ miễn dịch và cân bằng điện giải. Khi cơ thể được cung cấp đủ năng lượng, khả năng sinh nhiệt cũng được cải thiện, giúp chống rét hiệu quả hơn.

Khoai lang

Khoai lang là thực phẩm giàu tinh bột, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Một củ khoai lang nóng hổi không chỉ giúp no bụng mà còn giúp cơ thể sinh nhiệt tốt hơn trong những ngày giá lạnh.

Theo Healthline, vitamin A, C trong khoai lang góp phần tăng cường đề kháng, hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thường gặp vào mùa đông. Đây là món ăn đơn giản nhưng rất đáng có trong thực đơn ngày rét.

Nước cam

Cam là loại quả giàu vitamin C, chất chống oxy hóa quan trọng giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, đặc biệt trong thời điểm virus cảm cúm hoạt động mạnh.

Uống nước cam ấm không chỉ giúp hấp thu vitamin C tốt hơn mà còn làm ấm cơ thể từ bên trong. Đây là thói quen đơn giản nhưng có lợi cho sức khỏe trong những ngày lạnh.

Các loại hạt

Óc chó, hạnh nhân, hạt điều, macca… đều chứa chất béo tốt, protein và khoáng chất giúp cơ thể tạo năng lượng và sinh nhiệt. Ăn một lượng vừa phải các loại hạt mỗi ngày không chỉ giúp chống rét mà còn tốt cho tim mạch và não bộ.

Gừng

Gừng từ lâu đã được xem là loại gia vị không thể thiếu trong mùa lạnh. Theo y học cổ truyền, gừng có tính ấm, giúp tán hàn, làm ấm cơ thể và hỗ trợ phòng ngừa cảm lạnh, ho, đau họng.

Dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, gừng chứa gingerol, hoạt chất có khả năng kích thích lưu thông máu, thúc đẩy quá trình sinh nhiệt. Nhờ đó, cơ thể chống chọi với cái lạnh tốt hơn. Ngoài ra, gừng còn hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch.

Những ngày rét, chỉ cần một cốc trà gừng ấm, thêm vài lát gừng vào món kho, món canh hay ngậm một lát gừng tươi cũng đủ giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Tỏi

Tỏi là nguyên liệu quen thuộc trong hầu hết các bữa ăn gia đình. Không chỉ giúp món ăn dậy mùi, tỏi còn nổi tiếng với khả năng kháng khuẩn, kháng viêm và tăng sức đề kháng.

Hoạt chất allicin trong tỏi giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ duy trì thân nhiệt ổn định khi trời lạnh. Việc bổ sung tỏi thường xuyên còn giúp giảm nguy cơ cảm cúm - căn bệnh rất hay gặp trong mùa đông.

Bạn có thể ăn tỏi sống, dùng trong nấu ăn hoặc pha trà tỏi với mật ong để uống vào buổi sáng.

Quế

Quế không chỉ làm món ăn và đồ uống thêm hấp dẫn mà còn là “trợ thủ giữ ấm” được nhiều nền y học cổ truyền đánh giá cao. Quế chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là cinnamaldehyde – chất có khả năng kích thích lưu thông máu và làm ấm cơ thể.

Ngoài tác dụng chống rét, quế còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp kiểm soát đường huyết và giảm viêm. Trong những ngày lạnh, thêm một chút quế vào trà, cà phê hoặc món hầm sẽ giúp cơ thể ấm lên rõ rệt.

Ớt

Ớt có vị cay đặc trưng nhờ capsaicin, hợp chất giúp kích thích tuần hoàn và làm cơ thể nóng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, ớt còn giàu vitamin C, vitamin A và các chất chống oxy hóa, hỗ trợ tăng sức đề kháng.

Trong những ngày rét, thêm một chút ớt vào bữa ăn không chỉ làm món ăn đậm đà hơn mà còn giúp cơ thể chống lạnh hiệu quả.