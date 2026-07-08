Mexico tạo xi măng "dậy sóng" ngành xây dựng: Hàm lượng carbon cực thấp, đẳng cấp như Mỹ, UAE cũng thích

Dòng xi măng này đã "lọt mắt xanh" của chủ đầu tư tòa căn hộ cao nhất châu Âu.

Tòa căn hộ cao nhất châu Âu dùng loại xi măng siêu xanh, giảm CO2 lên đến 55%

Đạt chiều cao kiêu hãnh 230 mét với quy mô 64 tầng, TM Tower của Tây Ban Nha chuẩn bị soán ngôi tòa tháp In Tempo (202 mét) để chính thức trở thành tòa căn hộ cao nhất châu Âu.

Tọa lạc tại "tọa độ kim cương", tòa tháp hạng sang này chỉ cách bờ biển Poniente thơ mộng của "Xứ sở bò tót" vài mét di chuyển.

Điểm đặc biệt của công trình dự kiến hoàn thành tháng 8/2028 này là hình dáng của nó không chỉ lấy cảm hứng từ các rạn san hô dưới biển, TM Tower còn là một công trình xanh tiêu biểu nhờ sử dụng cốt liệu bền vững, có hàm lượng carbon thấp.

Cụ thể, Tập đoàn bất động sản TM (Tây Ban Nha) đã chọn xi măng Vertua Supremo do công ty Cemex (của Mexico) sản xuất để xây dựng TM Tower, Cemex thông tin tháng 6/2026.

Thiết kế của tòa nhà dân cư cao nhất châu Âu TM Tower. Ảnh: Bakpak Architects

Công ty này cho biết, so với xi măng thông thường, xi măng Vertua Supremo có thể giảm lượng khí thải CO2 lên đến 55% - đây là dòng cao cấp nhất trong họ sản phẩm xi măng xanh Vertua của Cemex, nhờ hàm lượng carbon thấp hơn các dòng khác.

Mức giảm này được tính toán dựa trên xi măng CEM I sản xuất năm 2000 làm chuẩn, với giá trị 0,822 tấn CO2/tấn xi măng, theo tiêu chí được Hiệp hội Xi măng và Bê tông Toàn cầu (GCCA) chấp nhận.

Dòng Vertua Supremo được Cemex phát minh và trình làng cuối năm 2023. Tính từ 2024 đến tháng 6/2026, Cemex bán được hơn 1 triệu bao xi măng Vertua Supremo, Globalcement thông tin.

Hãng sản xuất xi măng Cemex của Mexico gần đây đã liên minh với công ty khởi nghiệp Ecocem của Pháp để phát triển các sản phẩm xây dựng ít phát thải carbon, gồm xi măng và bê tông.



Đối với tòa nhà TM Tower, việc sử dụng sản phẩm này ước tính có tiềm năng giảm lượng khí thải CO2 lên đến 38% so với các sản phẩm xi măng có đặc tính bền chắc tương đương hiện có trên thị trường.

Ngoài ra, tại TM Tower, loại xi măng này còn được điều chỉnh để hoạt động tốt trong môi trường ven biển (khí hậu, độ ẩm mặn gần biển).

Chưa kể, các bao xi măng này được thiết kế để tự phân hủy hoàn toàn trong quá trình trộn, không tạo ra chất thải hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất kỹ thuật của xi măng. Giải pháp này đã giúp ngăn chặn hơn một triệu bao xi măng bị xử lý hoặc thải bỏ tại bãi chôn lấp cho đến nay.

Tòa căn hộ cao nhất châu Âu TM Tower cách bờ biển Poniente chỉ vài mét di chuyển. Ảnh: Bakpak Architects

"View triệu đô" tại tòa nhà TM Tower. Ảnh: TM Tower

Khách hàng của Cemex trải khắp thế giới

“Vertua là một phần trong tham vọng của chúng tôi nhằm cung cấp bê tông và xi măng không phát thải CO2 trên toàn cầu cho tất cả khách hàng vào năm 2050. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đạt được mục tiêu giảm 35% lượng khí thải CO2 ròng trên mỗi tấn sản phẩm xi măng vào năm 2030” - Đại diện Cemex cho biết.

Nasdaq cho biết, sau khi ra mắt thành công trên toàn cầu vào năm 2020, các dòng sản phẩm của Vertua đã được khách hàng trên toàn thế giới đón nhận rộng rãi.

Sở hữu lực lượng lao động khoảng 40.000 người trên toàn thế giới, CEMEX đang từng bước góp phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi xây dựng sang một lĩnh vực không phát thải ròng quy mô toàn cầu.

Xi măng và bê tông Vertua đã được sử dụng rộng rãi tại Colombia, Croatia, Cộng hòa Séc, Cộng hòa Dominica, Ai Cập, Pháp, Đức, Guatemala, Mexico, Panama, Philippines, Ba Lan, Puerto Rico, Tây Ban Nha, Mỹ, Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)...

Các công trình tiêu biểu dùng dòng sản phẩm xi măng và bê tông Vertua trên thế giới:

Nguồn thông tin: Nasdaq

Tham khảo: Globalcement, Nasdaq, Bakpak Architects