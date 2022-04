Mẹo rán cá giòn thơm, không bị bắn dầu ai cũng nên biết

Nguyên liệu:

- Cá nguyên con: 400 - 600g

- Dầu ăn

- Muối

Cách làm:

- Nếu cá trong ngăn đá thì bạn lấy ra ngâm trong nước muối lạnh có xíu giấm hoặc chanh. Nếu rã đông trong ngăn mát tủ lạnh hoặc dùng cá tươi thì bạn rửa cá bằng hỗn hợp nước muối có xíu giấm hoặc chanh để khử mùi cho cá

- Trước khi chiên làm nóng già chảo, sau đó mới cho dầu ăn. Để rán cá không bị bắn thì các chị rắc vài hạt muối hột khi dầu đã nóng già

- Thả cá vào chiên. Ở bước này vẫn để lửa mức to. Sau khi một mặt cá đã chiên sơ khoảng 2-3 phút lúc này lật cá luôn. Sau đó mới tiến hành chiên vàng giòn 2 mặt cá. Cách này giúp cả 2 mặt cá vàng đều, giòn, không bị cháy.

- Sau khi lật mặt cá thì để lửa to 1 - 2 phút nữa rồi giảm xuống lửa mức trung bình đợi cá chín. Nếu cá to dày thì bật mức nhỏ để cá chín đều hơn. Có thể đậy vung bật lửa nhỏ, nhưng khi cá đã chín thì mở vung bật lửa to chiên giòn 2 mặt. Tốt nhất không nên đậy vung tránh tụ hơi nước.

Chúc bạn thành công!